Amadeus anuncia su intención de adquirir Idemia Public Security por 1.200 M€ para ganar peso en el negocio aéreo

Las claves

Las claves Generado con IA Amadeus anuncia la adquisición de Idemia Public Security por 1.200 millones de euros, más un posible pago variable de 150 millones. La operación permitirá a Amadeus fortalecer su posición en seguridad, gestión de datos y tecnología biométrica en el sector aéreo. Idemia Public Security cuenta con 3.300 empleados y más de 600 clientes globales, lo que ampliará la presencia internacional de Amadeus. Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2027, tras obtener las autorizaciones regulatorias necesarias.

Amadeus ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de adquirir Idemia Public Security (IPS), proveedor de prestación de servicios de biometría e identidad con sede en Francia, por 1.200 millones de euros. Se espera que la operación quede cerrada a mediados de 2027

La operación contempla, además del desembolso fijo, un pago variable adicional o earn-out que podría alcanzar los 150 millones de euros, consolidando así una de las mayores apuestas estratégicas de la compañía española en el ámbito de la seguridad y la gestión de datos. BNP Paribas ha sido el asesor exclusivo de M&A en la operación por parte de Amadeus.

La adquisición de IPS, que cuenta con una plantilla de 3.300 empleados y una cartera superior a los 600 clientes a nivel global, permitirá a Amadeus fortalecer su posición tras la compra de Vision-Box en 2024.

Con este movimiento, la firma busca acelerar su crecimiento en los sectores de gestión aeroportuaria y control fronterizo, integrando tecnologías avanzadas de verificación de identidad que son críticas para la operatividad de los gobiernos y las grandes infraestructuras de transporte en todo el mundo.

Desde una perspectiva estratégica, la integración de Idemia Public Security busca transformar a Amadeus en un orquestador integral del ecosistema del viaje.

Al incorporar capacidades de identidad segura en entornos regulados y soluciones de grado gubernamental, la tecnológica no solo mejora el procesamiento de pasajeros, sino que extiende su presencia hacia áreas adyacentes como el control de acceso y la protección de datos biométricos, donde la fiabilidad es el factor diferencial de mercado.

La culminación de esta transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes en los diversos mercados involucrados.

Según las previsiones manejadas por la compañía, se espera que la operación quede formalmente cerrada a mediados de 2027, marcando un hito en el calendario de expansión de la tecnológica española para la presente década.



