Aena gana 329,4 M€ hasta marzo y aumenta su tráfico un 3,2% por el trasvase de viajeros tras el accidente de Adamuz

La inversión en mejoras y seguridad de los aeropuertos alcanzó los 298,9 millones de euros, mientras que la deuda financiera neta del grupo se redujo considerablemente.

Los ingresos totales consolidados aumentaron un 11,6%, hasta los 1.479,9 millones de euros, destacando el crecimiento tanto en ingresos aeronáuticos como comerciales.

El tráfico de pasajeros del Grupo Aena creció un 3,8%, alcanzando los 81,3 millones, impulsado por el trasvase de viajeros tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Aena obtuvo un beneficio neto de 329,4 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 9,3% más que en el mismo periodo de 2025.

Aena ha registrado en el primer trimestre de 2026 un beneficio neto de 329,4 millones de euros, frente a los 301,3 millones del mismo periodo del año pasado. Eso supone un crecimiento del 9,3%, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (ebitda) ha sido de 661,1 millones de euros, con un margen del 44,7%. Esta cifra supone un crecimiento del 2,7% respecto a 2025 (643,6 millones).

Los ingresos totales consolidados del primer trimestre de 2026 se situaron en 1.479,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,6% con respecto al primer trimestre del año anterior: los ingresos aeronáuticos fueron 719,4 millones de euros; y los ingresos comerciales, 465,4 millones de euros.

El tráfico de pasajeros del Grupo Aena (España, Londres-Luton y Aena Brasil) creció hasta los 81,3 millones (un 3,8% más que en 2025).

En los aeropuertos en España, el incremento ha sido del 3,2% (hasta 65,6 millones de pasajeros).

El gestor aeroportuario reconoce que el tráfico del primer trimestre se ha visto beneficiado por la transferencia de pasajeros procedentes del modo ferroviario tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero que ocasionó la muerte de 46 personas en Adamuz (Córdoba).

También se vio beneficiada por el calendario de la Semana Santa, que este año se ha celebrado entre marzo y abril y el anterior tuvo lugar íntegramente en abril.

La inversión pagada entre enero y marzo de 2026 ascendió a 298,9 millones de euros y se ha centrado principalmente en la mejora de las instalaciones y de la seguridad operacional de los aeropuertos.

La deuda financiera neta contable consolidada del Grupo Aena se situó en 3.621 millones de euros, frente a los 4.468 millones de euros de todo el año 2025, disminuyendo la ratio de deuda financiera neta a Ebitda del grupo consolidado a 1,06 veces.