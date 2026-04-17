Pullmantur, al banquillo: ya hay nueva fecha de juicio para impugnar el ERE seis años después de su agónica quiebra

Pullmantur mantiene deudas pendientes con Hacienda por más de 10 millones de euros a través de varias sociedades, a pesar de haber cerrado la venta de su marca.

La defensa de los trabajadores denuncia irregularidades en la negociación del ERE, especialmente la omisión de documentos económicos de Royal Caribbean, principal accionista.

Un grupo de entre 30 y 40 trabajadores con más antigüedad impugnó el ERE aprobado en 2021, alegando fraude de ley y reclamando la nulidad del despido colectivo.

El juicio para impugnar el ERE de Pullmantur ya tiene nueva fecha tras varios retrasos, y se celebrará el 4 de junio en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid.

En 2020, la pandemia se llevó por delante a Pullmantur. La naviera declaró el concurso de acreedores y aplicó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para toda su plantilla. Un despido colectivo que un grupo de trabajadores impugnó y que ahora, seis años después de la quiebra, han conseguido sentar en el banquillo a la naviera.

Será el próximo 4 de junio cuando los responsables de la naviera den la cara ante la justicia. En principio será un juicio rápido y se espera que la sentencia también lo sea.

La vista se celebrará en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, según confirman a este periódico desde Camacho & Villa Abogados, el despacho que defiende a los trabajadores.

No es la primera vez que hay fecha para este juicio. El 27 de junio de 2024 se fijó esta primera vista, pero no llegó a celebrarse por enfermedad del administrador concursal.

Además de este inconveniente, las distintas huelgas que se han producido en el sector judicial así como la lentitud del propio sistema han retrasado la celebración de este juicio para el que los trabajadores tienen muchas esperanzas.

Cabe recordar que Pullmantur sí llegó a un acuerdo con una parte de sus trabajadores, a los que les abonó 6,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones.

La mayoría de los que aceptaron eran empleados con poca antigüedad a los que les beneficiaban más las condiciones.

Sin embargo, un grupo formado por entre 30 y 40 trabajadores -con mayor antigüedad en la empresa- no quedaron convencidos e impugnaron el ERE que la naviera aprobó en abril de 2021 para toda la plantilla (320 trabajadores).

Estos consideran que hubo fraude de ley. El equipo de abogados alega que en la negociación del ERE se produjeron ciertas irregularidades.

Una de ellas es que la comisión negociadora llamó a la mesa de negociación a Royal Caribbean, principal accionista de Pullmantur. Esta debía aportar documentación económica al expediente sobre esa sociedad, pero se produjo “una omisión de los documentos”, según la defensa de los trabajadores.

Por ello, los trabajadores reclaman que se declare nulo el ERE y obtener una indemnización por despido improcedente por parte de Royal Caribbean.

Fin del concurso

Una vez que se lleve a cabo el juicio, este concurso de acreedores habrá finalizado.

Y más después de conseguir cerrar la venta de la marca Pullmantur a Calañas Fotovoltaica Veinticuatro hace unos años.

No obstante, la compañía tiene deudas pendientes con Hacienda. Según la última lista de morosos, la naviera debe más de 10 millones a través de tres sociedades: Pullmantur Holdings (7,7 millones), Pullmantur Cruises (3,6 millones) y Pullmantur SA (819.397 euros).