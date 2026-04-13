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Iberia suspenderá temporalmente sus vuelos directos a Cuba desde junio por la crisis energética de la isla

Mientras dure esta suspensión, los clientes de Iberia podrán viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba.

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M. Benavente
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Iberia suspenderá temporalmente sus vuelos directos entre Madrid y Cuba a partir de junio debido a la crisis energética en la isla.

La aerolínea prevé reanudar la ruta en noviembre si las condiciones lo permiten.

Durante la suspensión, los pasajeros podrán volar a Cuba vía Panamá gracias a un acuerdo de código compartido con Copa Airlines.

Desde febrero, los vuelos de Iberia de regreso a Madrid ya requerían una escala técnica en Santo Domingo para repostar, debido a la situación en Cuba.

Iberia suspenderá sus vuelos directos a Cuba temporalmente a partir del mes de junio como respuesta a la crisis energética que atraviesa el país. Tienen previsto retomar la ruta en noviembre, siempre que las condiciones lo permitan.

A día de hoy, la aerolínea española opera tres frecuencias semanales entre Madrid y la isla caribeña durante este mes de abril, y ya en mayo reducirá su programación a dos vuelos semanales.

Mientras dure esta suspensión desde junio, los clientes de Iberia podrán viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. Las oficinas de Iberia en La Habana (Cuba) seguirán abiertas para atender a los clientes.

Torre de control de A Coruña

La compañía española también ha recordado que, desde el pasado 9 de febrero, la operativa con Cuba ya se estaba viendo afectada por las condiciones de la isla y ha venido siendo necesario realizar una escala técnica en Santo Domingo (República Dominicana) para el repostaje en los vuelos de regreso a Madrid.

"Esta suspensión temporal afecta exclusivamente a Cuba, debido a su situación excepcional. Iberia mantiene con normalidad el resto de su operativa y, de cara a este verano, ofrecerá una cifra récord de 21,4 millones de plazas", ha destacado la compañía.