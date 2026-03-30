Iberia cierra un ERE voluntario para 996 trabajadores con indemnizaciones de 35 días para bajas incentivadas

El acuerdo contempla prejubilaciones para personal de tierra y pilotos desde los 61 años y para TCP desde los 58 años.

Las bajas incentivadas incluyen indemnizaciones de 35 días por año trabajado, con un máximo de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad.

El ERE afecta a 243 trabajadores de vuelo (106 pilotos y 137 TCP) y 753 del colectivo de tierra.

Iberia ha acordado un ERE voluntario para 996 empleados, equivalente al 9,4% de su plantilla.

Iberia ha cerrado un acuerdo con los sindicatos de tierra y vuelo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 996 trabajadores, el 9,4% de su plantilla total.

De estos 996 trabajadores, 243 pertenecen a los colectivos de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina o TCP) y 753 al colectivo de tierra.

Se contemplan bajas incentivadas para todos los colectivos con un importe de 35 días, con tope de 30 mensualidades y mínimo de una anualidad.

Asimismo, incluye prejubilación con salario regulador en función del colectivo, a partir de los 61 años en caso de tierra y pilotos y de 58 para los TCP.

El acuerdo se ha cerrado con los sindicatos de vuelo Sepla, Sitcpla, Stavla, Candidatura Independiente, UGT y CCOO, junto con los sindicatos de tierra CCOO, UGT y Asetma (un 92% de las secciones sindicales).

En total, hablamos de un 9,4% de la plantilla, formada actualmente por 10.568 trabajadores.