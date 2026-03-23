El aeropuerto de Teruel da refugio a 20 aviones de Qatar Airways por la guerra

El aeropuerto de Teruel también está en conversaciones con otras aerolíneas interesadas en utilizar sus instalaciones para resguardar aviones.

El traslado de los aviones es una medida temporal, mientras se normalizan las operaciones aéreas en la región afectada por la guerra.

El aeropuerto de Teruel, que no pertenece a la red de Aena, tiene capacidad para albergar hasta 250 aeronaves de gran tamaño y ofrece servicios de mantenimiento y estacionamiento.

Qatar Airways ha trasladado 20 de sus aviones al aeropuerto de Teruel para proteger su flota debido al conflicto en Oriente Próximo.

El conflicto bélico en Oriente Próximo está haciendo a algunas aerolíneas tomar decisiones importantes para proteger su flota. Tal es el caso de Qatar Airways que ha trasladado 20 de sus aviones de doble pasillo al aeropuerto de Teruel.

“La semana pasada empezaron a llegar aviones de diferentes partes del mundo y de Doha (Qatar) y ya hay 20 de Qatar Airways en las instalaciones”, señala a EL ESPAÑOL-Invertia Alejandro Ibrahim, director del aeródromo, quien recuerda que la aerolínea es uno de sus principales clientes.

El pasado domingo aterrizaron los últimos cinco aviones: cuatro Airbus A330 300 que estaban en Doha y el quinto es un A350-1000 que estaba en Los Ángeles.

Este movimiento de la aerolínea pone en relieve que el conflicto podría alargarse y que su intención es la de poner a salvo su flota ante la posibilidad de que resulte dañada.

“Debido a la situación actual en la región y la consiguiente interrupción de las operaciones aéreas, Qatar Airways ha ubicado algunos de sus aviones en aeropuertos seleccionados fuera de Catar”, declaró la aerolínea a Financial Times.

Para la aerolínea es “una medida temporal”, por lo que esperan que los aviones retomen progresivamente el servicio a medida que las operaciones aéreas se normalicen.

Si bien es cierto, Emirates y Etihad han reanudado algunos vuelos regulares desde sus bases en Dubái y Abu Dhabi, en el caso de Qatar Airways el cierre del espacio aéreo complica su situación.

Gran capacidad

El aeropuerto de Teruel tiene capacidad para albergar hasta 250 aeronaves de gran capacidad, por lo que podrían llegar más aviones sin problemas. Durante la pandemia, según su director general, acogió hasta 130 aviones.

De hecho, están en conversaciones con otras aerolíneas para usar estas instalaciones, aunque no han desvelado nombres.

Este aeropuerto está gestionado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel. Es decir, no pertenece a la red de Aena.

No es un aeropuerto al uso. No se dedica al transporte de pasajeros, sino al cuidado del avión durante su vida útil.

Es un centro de estacionamiento de larga duración que ofrece servicios como mantenimiento, estacionamiento y reciclado de aeronaves, pintura de aeronave, seguridad y vigilancia, operaciones y handling o pruebas y ensayos de vuelo, entre otros.

En este centro trabajan cerca de 1.000 personas realizando este tipo de servicios para aerolíneas de todo el mundo. No sólo a Qatar Airways, sino a otros clientes como Iberia, Emirates o Iberojet.