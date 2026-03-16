El Gobierno redobla esfuerzos para cubrir las plazas a 50 euros de los viajes del Imserso que aún están desiertas

Otra novedad del programa es la posibilidad de viajar con animales de compañía en destinos de costa peninsular e insular.

La tarifa plana de 50 euros es la principal novedad de la temporada y busca facilitar el acceso de los jubilados con menos recursos a los viajes del Imserso.

Estas plazas están destinadas a quienes perciben una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de invalidez o jubilación de la Seguridad Social.

El Gobierno ha enviado cartas a pensionistas para cubrir las 7.447 plazas a 50 euros reservadas para personas con pensiones bajas en los viajes del Imserso.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comenzado a enviar cartas a los pensionistas para cubrir parte de las 7.447 plazas a 50 euros reservadas en el programa de los viajes del Imserso para personas con las pensiones más bajas.

“El objetivo es reforzar la comunicación con estas personas y que sepan que pueden acceder a estas plazas a 50 euros”, señalan fuentes del Ministerio a este periódico.

Se trata por tanto de un segundo envío realizado a pensionistas que cumplan con los requisitos. Es decir, que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de invalidez o de jubilación de la Seguridad Social.

“Por lo general, son personas que no tienen acceso a esta información y desconocen la existencia de estas plazas”, argumentan.

La idea es que estas plazas se cubran hasta final de temporada (en el mes de junio). De ahí un segundo envío de cartas.

No obstante, se desconoce el número de plazas a un precio de 50 euros que aún no se han cubierto.

Desde el Gobierno señalan que hasta final de temporada no se harán públicas.

Gran novedad

Cabe recordar que la tarifa plana de 50 euros era la medida estrella incluida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en esta nueva temporada.

En concreto, se reservaron 7.447 plazas (de las 879.213 plazas que tiene la temporada) para jubilados con pensiones bajas.

Otra de las grandes novedades fue la de permitir a los usuarios y usuarias de este programa viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular.

Aquí, de momento, tampoco hay datos de las personas que han viajado hasta la fecha con sus mascotas.