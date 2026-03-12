Iberia plantea un ERE voluntario para 996 trabajadores de tierra y vuelo

La empresa busca alcanzar un acuerdo que beneficie a los empleados y garantice la sostenibilidad de Iberia, en línea con su 'Plan Vuelo 2030'.

La comisión negociadora del ERE incluye representantes de pilotos, tripulantes de cabina y personal de tierra.

El expediente afecta a 243 trabajadores de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina) y 753 empleados de tierra.

Iberia propone un ERE voluntario para 996 empleados, lo que representa el 9,4% de su plantilla.

Iberia ha planteado a los representantes sindicales un expediente de regulación de empleo (ERE) para 996 trabajadores de adscripción voluntaria, según confirman fuentes de la aerolínea.

De estos 996 trabajadores que podrían solicitar el ERE, 243 pertenecen a los colectivos de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina o TCP) y 753 al colectivo de tierra (305 de mantenimiento o MRO, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas).

En total, hablamos de un 9,4% de la plantilla, formada actualmente por 10.568 trabajadores.

Este jueves se ha constituido la comisión negociadora del ERE, con la participación de representantes de la compañía y de los trabajadores de los distintos colectivos: pilotos, TCP y tierra.

Se ha establecido un calendario tentativo de reuniones para continuar con las negociaciones en las próximas semanas.

A finales de febrero, el presidente de Iberia, Marco Sansavini, reconoció que la aerolínea de IAG había iniciado el proceso de valoración para poner en marcha un ERE de adscripción voluntaria entre el colectivo de tierra y de vuelo.

Lo hizo tras recibir la petición por parte de los trabajadores de tierra. Petición que se sumó a la que realizaron anteriormente representantes de los trabajadores de vuelo, tanto los pilotos como los tripulantes de cabina.

Para Sansavini es necesario un acuerdo que sea positivo para los trabajadores y sostenible para la empresa.

También señaló que en el 'Plan Vuelo 2030' de Iberia van a necesitar una evolución de los perfiles de los trabajadores.