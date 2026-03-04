España recibe 5,1 millones de turistas en enero, sólo un 1,2% más, y dispara un 9,3% el gasto hasta los 7.800 millones

Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado, aunque disminuyó un 1,7%, mientras que el gasto de turistas de Italia y del resto del mundo creció un 16,5% y un 18,8%, respectivamente.

España arranca el año con un incremento moderado en la llegada de turistas. En concreto, nuestro país recibió 5,1 millones de viajeros internacionales, con un crecimiento del 1,2% en relación al mismo periodo del año anterior.

El gasto total de los turistas internacionales en el primer mes del año 2026 asciende a 7.800 millones de euros, un 9,3% más que en enero del año anterior, según los datos que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cada turista gastó un promedio de 1.522 euros, lo que representa un incremento del 8% respecto a enero del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció un 7,1% en tasa interanual, situándose en 177 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 2,2 millones y un aumento anual del 2,1%.

Para el Ministerio de Turismo, estos datos avalan un comienzo de año en el que, de nuevo, la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas se sigue manteniendo.

De cara a este primer cuatrimestre, el ministro de Turismo, Jordi Hereu, ya avanzó que se espera la llegada de 26 millones de turistas, un 3,7% más.

Por otro lado, las proyecciones de gasto serán de 35.000 millones, un 3,7% más.

Reino Unido

En el primer mes de 2025, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (13,9% del total) y una disminución del 1,7%, seguido de Alemania (10,6% del total), que aumentó su gasto un 4,4% en este mes, y Países Nórdicos (7% del total), que también lo disminuyó, un 7,5%.

En el capítulo de gasto destaca en enero el conjunto de países del ‘resto del mundo’, cuyo desembolso crece un 18,8% e Italia, cuyo gasto sube un 16,5%.

Por otro lado, las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en enero fueron Canarias (con el 28,7% del total), Comunidad de Madrid (20,6%) y Cataluña (16,3%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en enero fueron Reino Unido (con 897.095 turistas y un aumento del 3,3% respecto al mismo periodo de 2025); Alemania llegaron 527.327 nacionales, un 2% menos, y de Francia 517.788 turistas (un 19,5% menos).