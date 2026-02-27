Iberia analiza poner en marcha un ERE voluntario entre el personal de tierra y vuelo

La caída del tráfico de pasajeros se atribuye a problemas con los motores, mientras la matriz IAG registró un beneficio después de impuestos de 3.342 millones de euros, un 22,3% más.

La compañía obtuvo un beneficio de explotación de 1.313 millones de euros en 2023, un 27,8% más que el año anterior, pese a transportar un 4,1% menos de pasajeros.

El presidente de Iberia, Marco Sansavini, afirmó que el proceso busca un acuerdo positivo para los trabajadores y sostenible para la empresa, aunque aún no hay cifras ni fechas definidas.

Iberia estudia implementar un ERE voluntario tras la petición de los sindicatos de tierra y vuelo para analizar las causas justificadas.

A petición de sus trabajadores, Iberia ha iniciado el proceso de valoración para poner en marcha un procedimiento de expediente de regulación de empleo (ERE) de adscripción voluntaria entre el colectivo de tierra y de vuelo.

“Los sindicatos formalmente han expresado la petición para que se analicen las causas”, ha reconocido el presidente de Iberia, Marco Sansavini, durante la rueda de prensa de presentación de resultados de IAG.

Hace una semana, la compañía recibió la petición por escrito del comité intercentros de los trabajadores de tierra solicitando “el análisis oportuno para valorar si existen causas suficientes para iniciar un procedimiento de ERE”.

Petición que se suma a la que realizaron anteriormente representantes de los trabajadores de vuelo, tanto los pilotos como los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP).

“A raíz de eso hemos empezado el proceso que consiste en valorar conjuntamente”, ha señalado el presidente. Ahora falta iniciar negociaciones y detallar las condiciones.

Además, Sansavini ha asegurado que es necesario un acuerdo que sea positivo para los trabajadores y sostenible para la empresa.

Desde Iberia reconocen que hay una causa justificada. “En el 'Plan Vuelo 2030' vamos a necesitar una evolución de los perfiles de los trabajadores”, ha asegurado. No obstante, aún no se han detallado fechas ni cifras.

Resultados

Este proceso se enmarca en un momento dulce para la aerolínea. Iberia obtuvo un beneficio de explotación antes de partidas excepcionales de 1.313 millones de euros, una cifra que representa un incremento del 27,8% con respecto a la cifra de un año antes.

La aerolínea española ingresó 8.085 millones de euros, un 7,19% más que un año antes, de los que 6.126 millones (+4,5%) provenían de ingresos por pasajero.

Entre enero y diciembre, la compañía transportó a 24,8 millones de pasajeros, un 4,1% menos, con un factor de ocupación del 88,6%, esto es, 0,7 puntos porcentuales por debajo. La aerolínea aumentó su oferta en 2025 un 0,9%.

Para Sansavini esa caída del tráfico se debió a los problemas con los motores. “La escasez redujo la capacidad”, ha asegurado.

Estos resultados se engloban dentro de IAG, su matriz. El grupo aéreo registró un beneficio después de impuestos de 3.342 millones de euros, un 22,3% más que un año antes,