Ryanair consuma su ‘trampa’: aumenta su tráfico en España un 4,1% pese a los recortes de 1,8 millones de plazas en 2025

La compañía ha dejado de operar o lo hará pronto en cinco aeropuertos regionales: Valladolid, Jerez, Vigo, Tenerife Norte y Asturias.

Ryanair mantiene su liderazgo en el mercado español con una cuota del 21,4%, superando a Vueling en más de 19 millones de pasajeros.

La aerolínea compensa los recortes en aeropuertos regionales con un incremento de plazas en grandes aeropuertos como Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga.

Ryanair aumentó su tráfico en España un 4,1% en 2025, alcanzando 66,8 millones de pasajeros, pese a recortar 1,8 millones de plazas.

Los recortes de plazas de Ryanair en aeropuertos regionales de España no han afectado a su tráfico. La low cost irlandesa sigue siendo la reina del cielo español con 66,8 millones de pasajeros transportados en España en 2025, un 4,1% más.

Este dato le permite superar a su histórico perseguidor, Vueling, en más de 19,2 millones de viajeros, según los datos de Aena, que cuenta a los pasajeros que pasan por los aeropuertos españoles tanto en salidas como en llegadas.

Ryanair, por tanto, mantiene un 21,4% de cuota de mercado en un año en el que pasaron 321,6 millones de pasajeros por los aeropuertos de Aena.

El dato demuestra que los recortes de 1,8 millones de plazas llevados a cabo por Ryanair en 2025 por las elevadas tasas de Aena apenas han afectado a su tráfico.

Pero, ¿por qué no se ha notado en su tráfico? Porque lo que quita por un lado lo compensa por otro.

Con cada recorte que la irlandesa ha anunciado se ha incluido el anuncio del aumento de plazas en grandes aeródromos como Madrid, Palma de Mallorca o Málaga.

En concreto, para la temporada de verano de 2025 la aerolínea incrementó en 1,5 millones estas plazas en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, mientras que recortó 800.000 plazas en aeropuertos regionales.

Después, anunció la reducción de un millón de plazas en los aeródromos regionales para esta temporada de invierno. A la vez, apuntó a un crecimiento del 0,5% de su oferta en aeropuertos turísticos.

Y en el tercer recorte, más de lo mismo: 1,2 millones de plazas recortadas en aeropuertos secundarios, pero 600.000 más en los aeródromos de Madrid, Málaga y Palma de Mallorca para la temporada de verano de 2026.

Es decir, los tres millones de plazas que en total recorta en 2025 y 2026 en España se contrarrestan con su apuesta por los grandes aeropuertos.

Por lo que los datos muestran que Ryanair no pierde tráfico en España. Lo que hace es compensar una menor oferta en los regionales con los grandes aeropuertos.

Los mismos en los que curiosamente Aena pondrá el foco en el plan de inversiones de 12.888 millones para ampliar los grandes aeropuertos de España.

Ryanair, por tanto, no pierde presencia en España. Sólo la concentra en otros puntos.

La consecuencia de todo esto es que hay cinco aeropuertos de los que Ryanair ha desaparecido o lo hará en las próximas temporadas: Valladolid, Jerez, Vigo, Tenerife Norte y Asturias.