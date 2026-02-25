Aena invertirá en el aeropuerto de Barcelona-El Prat 1.765 millones hasta 2031

La inversión global contemplada para los próximos años en toda la red asciende a 12.888 millones de euros, según el plan remitido a Aviación Civil y CNMC.

El plan total prevé una inversión de 3.200 millones en El Prat y más de 4.000 millones en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

La renovación del aeropuerto incluye una nueva terminal satélite, su conexión con la T1, la ampliación de la pista y compensaciones medioambientales.

Aena invertirá 1.765 millones de euros en el aeropuerto de Barcelona-El Prat hasta 2031, dentro de un plan global de renovación.

Aena invertirá en el aeropuerto de Barcelona-El Prat 1.765,2 millones de euros hasta 2031, de una inversión total prevista en toda la renovación de 3.200 millones en los próximos 10 años.



El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha explicado en una rueda de prensa que la renovación total del principal aeropuerto catalán, por esos 3.200 millones, incluirá la construcción de la nueva terminal satélite, su conexión con la T1, el alargamiento de la pista en el lado del mar y las compensaciones medioambientales.



En el DORA III irán incorporados 1.020 millones que corresponden a las actuaciones previas (terminales 1 y 2 e inicio de medidas compensatorias medioambientales) a la ampliación de la pista y la construcción de la terminal satélite.

Las compensaciones medioambientales derivan de que la construcción de la pista modifica la red Natura 2000, ya que afecta a una parte de una finca de valor ornitológico.



Todas esas actuaciones están presupuestadas en 1.020 millones de euros y los restantes 2.100 millones irán al DORA IV. No obstante, a estas inversiones hay que sumar otros 745 millones para inversiones en la operativa habitual.

Por su parte, el plan también contempla una inversión de más de 4.000 millones de euros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para ampliar la T4/T4S y crear un nuevo nodo para T1, T2 y T3.

Por otro lado, el plan remitido ya a la Aviación Civil y a la CNMC, contempla una inversión total de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada y, por tanto, se recogen en el DORA 2027-2031.