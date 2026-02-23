Iberia mantiene sus vuelos a México mientras las aerolíneas internacionales cancelan por la oleada de disturbios

Los disturbios y cancelaciones afectan principalmente a los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, tras la operación militar contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Air Europa sigue operando vuelos a Cancún, mientras que Aeroméxico y Viva Aerobus han optado por cancelar vuelos o facilitar cambios y reembolsos a los pasajeros.

La mayoría de aerolíneas internacionales, como United, Southwest, Alaska y Air Canada, han cancelado vuelos a México por motivos de seguridad tras la muerte de 'El Mencho'.

Iberia mantiene sus vuelos a Ciudad de México pese a los disturbios en el país, ofreciendo flexibilidad en los billetes para quienes deseen cambiar su vuelo.

Iberia mantiene los vuelos a México tras la oleada de cancelaciones por parte de las aerolíneas internacionales debido a los disturbios desatados en el país tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La aerolínea, que actualmente solo vuela a Ciudad de México con tres frecuencias diarias, ha ofrecido “flexibilización en los billetes para los clientes que quieran cambiar el día del vuelo”, confirman fuentes de la aerolínea de IAG.

En concreto, los cambios se pueden realizar para volar hasta el 15 de marzo o en su defecto se ofrece un bono por el importe del vuelo.

La otra aerolínea española que vuela a México es Air Europa. Pero en su caso lo hacen a Cancún y no han suspendido operaciones, aseguran a este periódico.

En el caso de las compañías internacionales, la mayoría ha optado por suspender vuelos. Así lo han hecho las estadounidenses United, Southwest y Alaska.

Por su parte, Air Canada ha escrito en su cuenta de 'X' que "la situación de seguridad en Puerto Vallarta continúa y las autoridades locales han emitido una orden de confinamiento", por lo que las conexiones desde y hacia esta ciudad se cancelan.

WestJet ha optado por flexibilizar sus vuelos hacia Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo ante posibles dificultades.

En el caso de las aerolíneas del país, Aeroméxico también ha cancelado sus vuelos debido a los disturbios, mientras que la mexicana Viva Aerobus ofrece la posibilidad a sus clientes de cambiar de vuelo sin coste o el reembolso.

Las cancelaciones tienen lugar después de una jornada de disturbios en los estados de Jalisco, Tamaulipas, zonas de Michoacán, Guerrero y Estado de Nuevo León, derivada de la muerte de 'El Mencho' en una operación militar en la que han muerto al menos otros seis integrantes del grupo.