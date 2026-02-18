Aena aprueba la inversión récord de 13.000 millones y una subida anual de las tasas aéreas del 3,8% hasta 2031

La Asociación de Líneas Aéreas rechaza la subida de tasas y propone, en cambio, una bajada tarifaria del 4,9% anual para los próximos cinco años.

Aena prevé que el tráfico de pasajeros alcance los 1.690 millones en cinco años y estima para 2026 un volumen de 326 millones de pasajeros.

Se aplicará una subida anual del 3,8% en las tasas aéreas hasta 2031, lo que supone un incremento medio de 0,43 euros por pasajero cada año.

Aena aprueba una inversión récord de 12.888 millones de euros para el periodo 2027-2031, de los que 9.991 millones serán inversión regulada.

El Consejo de Administración de Aena aprobó ayer, en una reunión extraordinaria, la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031 y un aumento anual de las tasas aéreas del 3,8%, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tal y como estaba previsto la inversión total para el quinquenio propuesta por Aena es de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada y, por tanto, se recogen en el DORA 2027-2031.

Según el escenario de tráfico propuesto en el DORA 2027-2031, el tráfico de pasajeros se estima que alcance los 1.690 millones en cinco años.

Esta estimación del tráfico ha tenido en cuenta que, en los próximos años, el crecimiento está limitado en algunos aspectos por la capacidad de las infraestructuras actuales.

Aena estima que el crecimiento del volumen de pasajeros en la red de aeropuertos en España en 2026 será un 1,3% más en comparación con 2025, alcanzando aproximadamente 326 millones de pasajeros.

Tarifas aéreas

Por otro lado, Aena propone un incremento medio anual de la tarifa de sólo 0,43 euros por pasajero, lo que en su opinión “mantiene las tarifas de Aena en niveles muy competitivos y permitirá que la compañía siga siendo altamente eficiente”.

Estos 0,43 euros se ajustarán en función del tamaño del aeropuerto, es decir, serán inferiores en el caso de los aeropuertos medianos y pequeños, porque las tarifas de los aeropuertos de Aena son diferentes en función del tamaño.

La base del Ingreso Máximo Anual por Pasajero (IMAP) en este 2026 es de 10,52 euros por pasajero.

Los incrementos propuestos por Aena son de 0,40 céntimos en 2027, de 0,42 en 2028, de 0,43 en 2029, de 0,45 céntimos en 2030 y culminan en 2031 con un alza de 0,47 céntimos. Cada año, el crecimiento es del 3,8%.

Precisamente la aprobación del documento de regulación aeroportuaria se produce en un clima de confrontación con las aerolíneas. De hecho, ya han rechazado la propuesta del gestor de infraestructuras.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) defiende una bajada tarifaria del 4,9% anual para los próximos cinco años y rechaza la propuesta de subidas de AENA que considera “injustificada”.

Tramitación

Una vez aprobada la propuesta definitiva del DORA 2027-2031 por el Consejo de Administración de Aena, el documento será remitido a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Se convocarán, asimismo, los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas.

El Consejo de Ministros debe aprobar el documento final, como máximo, en septiembre de este año.

Previamente, para la elaboración de esta propuesta de DORA, Aena ha llevado a cabo un proceso de consultas con las compañías aéreas y usuarios que se ha prolongado durante cinco meses.