Air Europa será la primera aerolínea española en retomar sus vuelos a Venezuela tras la reapertura del espacio aéreo

Las claves nuevo Generado con IA Air Europa será la primera aerolínea española en retomar vuelos entre Madrid y Caracas tras la reapertura del espacio aéreo venezolano, operando tres frecuencias semanales en febrero. Plus Ultra reanudará sus vuelos regulares entre Madrid y Caracas el 3 de marzo, con dos frecuencias semanales inicialmente, y añadirá una tercera frecuencia y una ruta Tenerife-Caracas a finales de marzo. Iberia prevé restablecer sus vuelos a Venezuela a partir del 7 de abril, con tres conexiones semanales entre Madrid y Caracas. Aerolineas como Laser, Estelar, TAP y Turkish Airlines también han anunciado la reactivación de sus rutas aéreas con Venezuela en las próximas semanas.

Air Europa será la primera aerolínea española en retomar sus vuelos con Venezuela, adonde volverá a operar a partir de este martes 17 de febrero, seguida de Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, y de Iberia, que prevé reanudar los suyos en abril.

La reactivación de las rutas Madrid-Caracas de las aerolíneas españolas se produce tras el levantamiento de las restricciones impuestas por Trump que afectaron a la conectividad aérea desde finales de noviembre de 2025.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) emitió el 24 de noviembre de 2025 su recomendación de no volar al país latinoamericano por cuestiones de seguridad, después de que fuera la Autoridad Federal de Aviación Civil de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) la que aconsejara no cruzar el cielo venezolano y el sur del Caribe.

Desde entonces, las tres compañías españolas suspendieron temporalmente sus operaciones priorizando la seguridad, en línea con las recomendaciones de la AESA y de su homóloga europea AEASA y la posterior revocación de los permisos de operación por parte de las autoridades aeronáuticas venezolanas.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ya ha anunciado la eliminación de cualquier restricción a compañías españolas.

Un regreso gradual

Air Europa irá reactivando de manera gradual su operativa al país sudamericano con tres vuelos semanales en febrero que se ampliarán a cuatro durante las tres primeras semanas de marzo y, finalmente, a cinco.

La compañía confirma en su página web que en febrero, operará entre Madrid y Caracas los martes, viernes y domingo (días 17, 20, 22, 24 y 27); y, en marzo, los martes, jueves, viernes y domingo (días 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 y 20). Mientras que, para los vuelos a partir del 21 de marzo, informará de cualquier novedad a través de sus canales habituales.

Plus Ultra reanudará sus vuelos regulares entre Madrid y Caracas a partir del próximo 3 de marzo, operando inicialmente dos frecuencias semanales, los martes y jueves. A partir del 28 de marzo, incorporará una tercera entre ambas capitales y el vuelo semanal Tenerife-Caracas, reforzando así la conectividad entre ambos mercados.

Plus Ultra ha destacado que la reanudación de los vuelos a Caracas representa "un paso muy importante para restablecer la normalidad operativa con nuestros principales destinos y para miles de familias que usan habitualmente nuestros vuelos entre España y Venezuela".

La compañía agrega que se encuentra actualmente en proceso de reprogramación de vuelos, apertura de ventas y coordinación de su calendario operativo de cara al mes de marzo, con el objetivo de ofrecer una vuelta progresiva y plenamente garantizada de sus servicios en la ruta Madrid–Caracas.

Por su parte, Iberia prevé volver a Venezuela a principios de abril y en su web los vuelos Madrid-Caracas aparecen disponibles a partir del 7 de abril, con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y viernes.

Asimismo, este fin de semana la aerolínea venezolana Laser ha retomado sus vuelos que conectan Caracas con Madrid y Barcelona, mientras que otra compañía del país sudamericano, Estelar, lo hará el próximo 3 de abril.

Otras compañías europeas como la portuguesa TAP retomará sus vuelos con Venezuela el próximo 4 de abril, en tanto que la turca Turkish Airlines lo hará un mes antes, el 3 de marzo.