Fernando Aldecoa: “El proyecto del Hard Rock ayudaría a alargar la temporada de PortAventura”

PortAventura quiere crecer en las divisiones de parques y hoteles, manteniendo un modelo integrado, tras alcanzar 5,3 millones de visitantes en 2025.

El proyecto Hard Rock incluye casinos, hoteles, tiendas y zonas de ocio, pero ha experimentado retrasos por oposición política.

Un tercio de los visitantes de PortAventura son extranjeros, principalmente franceses y británicos, y la mitad de los huéspedes de los hoteles también provienen del extranjero.

PortAventura busca abrir los 365 días del año y considera que el proyecto Hard Rock, ubicado junto al parque, ayudaría a alargar la temporada.

Abrir los 365 días del año es uno de los objetivos de PortAventura. Actualmente el parque temático de Vilaseca (Tarragona) abre algo más de 300 días al año repartidos en 12 meses gracias a la desestacionalización y a campañas como la de Halloween o Navidad.

“La intención es seguir alargando la temporada”, señala el director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia.

Aunque no sabe concretar una fecha, el directivo es consciente de que proyectos como el del Hard Rock, proyectado justo al lado del parque, favorecería la consecución de ese objetivo de abrir todos los días del año.

“Desde un principio apoyamos este proyecto porque ayuda a ese concepto de desestacionalización y de poder alargar la temporada del parque”, asegura.

Además, atraería mucho más público internacional. Según el directivo, un tercio de los visitantes del parque son de nacionalidad extranjera, mayoritariamente franceses y británicos. Estos visitantes ya son la mitad de los huéspedes de sus hoteles.

Fernando Aldecoa, director general de PortAventura.

El proyecto, que incluye casinos, hoteles, tiendas y zonas de ocio, ha sufrido varios retrasos por el rechazo que genera en algunos partidos políticos. Desde la compañía aseguran que sigue adelante, pero sin fecha.

También sigue algo paralizado el plan de PortAventura y la LaLiga para crear un gran parque temático de fútbol. “Hemos visto que no es el momento de desarrollar este tipo de proyectos”, señala.

Panorámica de Caribe Aquatic Park de PortAventura.

Pero para el máximo ejecutivo ya se verá en un futuro qué ocurre. Fernando Aldecoa ni confirma ni descarta que se acabe llevando a cabo.

Sí es cierto que el acuerdo con LaLiga lo mantienen a través de una colaboración con LaLiga Genuine (una competición formada por equipos integrados por personas con discapacidad intelectual). También cuentan con un restaurante tematizado de la liga de fútbol española dentro del propio resort.

Crecer en hoteles

De cara a 2026, PortAventura afronta el nuevo año con perspectivas muy positivas tras un ejercicio 2025 de récord, en el que el complejo alcanzó los 5,3 millones de visitantes impulsado por su 30 aniversario. Esa es la segunda mejor cifra de la historia.

El objetivo es crecer en sus dos divisiones más importantes: parques y hoteles.

Hotel de PortAventura.

Actualmente, el 40% de la facturación proviene de la división hotelera, que gestiona más de 3.300 habitaciones en 10 complejos (seis dentro del recinto y cuatro bajo gestión externa).

Los parques aportan el 55% y el 5% restante corresponde a PortAventura Business & Events, la división MICE (reuniones, incentivos y congresos).

En el apartado de hoteles, la compañía quiere seguir creciendo pero en un formato integrado, donde los hoteles temáticos internos se complementan con la marca de gestión externa Ponient Hotels by PortAventura World.

Es decir, Fernando Aldecoa rechaza separar ambos negocios. “PortAventura es un destino integrado y la idea es mantenerlo así”, señala.