El INE confirma el récord turístico: España recibió casi 97 millones de turistas que gastaron 134.712 millones

Cataluña fue la comunidad más visitada (20 millones de turistas), mientras que Cataluña, Canarias y Baleares lideraron el gasto turístico.

Reino Unido fue el principal país emisor con 19 millones de turistas y 23.650 millones de euros gastados, seguido de Alemania y Francia.

El gasto total de los turistas internacionales alcanzó los 134.712 millones de euros, un incremento del 6,8% respecto al año anterior.

España recibió 96,8 millones de turistas internacionales en 2025, un 3,2% más que en 2024, marcando un nuevo récord.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma los datos avanzados por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. España recibió 96,8 millones de turistas internacionales en 2025, un 3,2% más que en 2024.

En el conjunto de 2025, el gasto total de los turistas internacionales alcanzó los 134.712 millones, un 6,8% más que en el año anterior. Dato que también supone un récord histórico.

Con estos datos, España se queda a las puertas de alcanzar los 100 millones de turistas internacionales.

Aunque para el Gobierno es un crecimiento "estable" y "sereno".

Estos datos de récord, tanto en gasto como en llegadas, consolidan la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, aunque algo más moderado en este 2025 que el pasado año.

Llegadas y gasto

Los principales países emisores en 2025 fueron Reino Unido (con 19 millones y una subida de 3,7% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 12,7 millones y una ligera bajada del 1%), y Alemania (con más de 12 millones y una subida del 0,6%).

¿Qué visitaron? Cataluña fue la comunidad más visitada (20 millones de turistas y variación positiva del 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior). Después, Baleares (15,7 millones y un 2,6% más) y Canarias (15,7 millones, un 3% más).

En el conjunto de los doce meses de 2025, el país que más gasto turístico realizó fue Reino Unido con 23.650 millones de euros, un 4,9% más que el año anterior.

Le siguieron Alemania, con 15.831 millones de euros y un aumento del 2%, y Francia con 11.613 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,9% con respecto al mismo periodo de 2024.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas con mayor gasto acumulado en 2025 fueron Cataluña, con 24.807 millones de euros y un aumento del 4,5% con respecto al 2024; Canarias, con 24.431 millones de euros y un 6,8% más; y Baleares, que incrementó un 5,2% en tasa interanual hasta los 21.058 millones de euros.