Andino estrenará su primera terminal de carga en Barajas el 10 de marzo y ultima acuerdos con aerolíneas

La empresa peruana también planea expandirse en el sector logístico marítimo español, con futuras inversiones de hasta 20 millones de euros.

Andino ha obtenido una segunda concesión en Barajas para una nueva terminal, con una inversión adicional de 6 millones de euros, prevista para 2027.

La compañía prevé cerrar acuerdos con aerolíneas y espera gestionar cerca de 40 millones de kilos en el primer año de operaciones.

Andino Global abrirá su primera terminal de carga aérea en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 10 de marzo, tras invertir 20 millones de euros.

La compañía peruana Andino Global ultima los detalles de la que será su primera terminal de carga aérea en España. Está ubicada en el aeropuerto de Madrid-Barajas y tiene previsto abrir el 10 de marzo.

“Las obras terminarán el 28 de febrero e iniciaremos operaciones el 10 de marzo, fecha en la que entrará el primer bulto en la terminal”, asegura Carlos Vargas, presidente de Andino en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia.

De hecho, también están cerca de cerrar una alianza con una primera aerolínea, pero por acuerdos de confidencialidad aún no se puede hacer público el nombre.

Para este primer año de operaciones, Carlos Vargas espera que la nueva terminal cierre “con cerca de 40 millones de kilos”.

Andino pretende ofrecer un servicio diferencial a aerolíneas, importadores y exportadores en la terminal de handling de carga, que cuenta con 6.160 m2 sobre una parcela de unas 14.000 m2.

Futura terminal de carga de Andino en Barajas.

Se trata de una concesión -a través de un concurso de Aena- para la gestión de este espacio durante 30 años a través de su filial Saasa Global.

En ella, Andino ha invertido 20 millones. Su puesta en funcionamiento supondrá que la plantilla de algo más de una decena de trabajadores que tiene ahora en España pase a 150. El grupo cuenta con 2.000 personas en todo el mundo (la mayoría en Perú y México).

Estos terrenos forman parte de la futura Ciudad Aeroportuaria, que dará servicios complementarios a los pasajeros y usuarios del aeropuerto Madrid-Barajas.

Esta ciudad aglutinará actividades diferenciadas de desarrollo: el nodo logístico, con diferentes tipologías de activos como naves de almacenaje y logística; crossdocking; o empresas proveedoras de servicios a la aviación; Air City, con oficinas, hoteles y servicios asociados destinados a pasajeros y usuarios; y actividades aeronáuticas y de carga.

Segunda terminal

Junto a la nueva terminal, Andino ganó recientemente una segunda concesión en Barajas.

Se trata de la parcela M‑15 en el Centro de Carga Aérea, con 7.621 m2 de superficie y 6.565 m2 edificables, también con plazo de explotación de 30 años.

“Vamos a mantener el edificio de oficinas, pero la nave la vamos a hacer nueva y va a servir para hacer el proceso de paquetizado y paletizado”, detalla el directivo.

Se trata de una segunda terminal complementaria a la primera para trabajar con empresas del sector textil o farmacéutico, entre otras. Es de segunda línea y Andino estima que estará abierta entre septiembre y octubre de 2027.

Carlos Vargas, presidente de Andino Global.

La inversión en este caso asciende a 6 millones de euros. “Ya contamos con los fondos necesarios”, afirma el empresario peruano.

Pese a poner el foco en Barajas, el grupo peruano también evalúa la posibilidad de entrar en otros aeropuertos como el de Barcelona.

Logística marítima

Más allá del sector aéreo, Andino también marca como prioridad poner un pie en la industria portuaria española.

En 2024, Carlos Vargas ya dijo que estaban buscando oportunidades de fusiones y adquisiciones en España y Latinoamérica, especialmente en la carga marítima.

Dos años después, “seguimos buscando”, asegura. “Este año hemos participado en un par de licitaciones que lamentablemente no logramos”, añade.

Pese a ello, no desisten y seguirán explorando oportunidades en la logística marítima. De hecho, avanza que su primera inversión en este sector estará entre los 15 y 20 millones de euros.