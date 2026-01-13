Fitur 2026 prevé atraer a más de 250.000 visitantes que dejarán 500 millones de euros en ingresos en Madrid

México será el país socio de esta edición y se inaugurará una nueva ruta aérea entre Madrid y Monterrey.

La feria incorpora novedades como Fitur Experience y el espacio del conocimiento, con más de 200 sesiones y 150 ponentes.

Fitur 2026 espera recibir a más de 250.000 visitantes y generar 500 millones de euros en ingresos para Madrid.

Un año más llega la feria internacional de turismo Fitur a Madrid. La edición 46, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Ifema, prevé dejar en la capital 500 millones de euros en ingresos tras el paso de 250.000 visitantes.

Esta edición sigue batiendo récords. Participarán más de 10.000 empresas, 161 países y 967 expositores repartidos en nueve pabellones. Contará con 111 representaciones oficiales de países y 18 nuevos destinos como Abu Dabi, Zaldívar y otros.

La feria crece en 8.000 m2 debido a que “el pabellón 1 se ha reemplazado por el 12 y es más grande”, ha explicado José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid.

Asimismo, se prevé que se refleje en el flujo de asistencia, estimando superar los 150.000 profesionales entre el miércoles y el viernes y alrededor de 100.000 de público general durante el fin de semana.

En total, se espera la llegada de más de 250.000 visitantes que dejarán 500 millones de euros en ingresos en la ciudad de Madrid, con un efecto positivo en sectores como movilidad, hotelería, hostelería, cultura y ocio.

Se trata de una cifra que está por encima de los 445 millones de euros de 2024.

Almudena Maíllo del Valle, titular del Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, ha recordado que con esta feria “Madrid es la capital mundial del turismo”.

Además, acoge la sede de ONU Turismo y porque vamos a ser sede del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

En esta ocasión, debido a las obras del circuito de Fórmula 1, desde Ifema han pedido a los asistentes que se desplacen en transporte público. De hecho, habrá dos puntos de entrada a la feria para evitar problemas de acceso.

México es el país socio de Fitur en esta edición. “México es un referente en la industria del turismo con lazos vinculados a España”, ha señalado Marco Sansavini, presidente de Iberia y del comité ejecutivo organizador de Fitur durante la presentación de esta nueva edición.

De hecho, Sansavini ha aprovechado para anunciar una nueva ruta entre Madrid y Monterrey a partir del 2 de junio.

Novedades

Este año habrá novedades como Fitur Experience, nueva sección que visibiliza la relevancia que el turismo de experiencias está adquiriendo en la evolución del sector.

También se incorpora el espacio del conocimiento (ubicado en el pabellón 12) con más de 100 empresas. Habrá más de 200 sesiones y más de 150 ponentes.