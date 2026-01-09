Andalucía lidera la explosión en Europa de los pisos turísticos de plataformas como Airbnb

Bruselas prepara nuevas regulaciones para permitir a los ayuntamientos restringir el alquiler vacacional y combatir el impacto en el precio y la oferta de vivienda.

El auge de los pisos turísticos aumenta la presión sobre la vivienda, con críticas por la falta de datos actualizados y la proliferación de anuncios irregulares.

España destaca entre los destinos europeos con más alojamientos turísticos, con seis regiones en el top 20 del continente, igualando a Francia y superando a Italia.

Andalucía lidera en Europa las reservas de alojamientos turísticos a través de plataformas como Airbnb, Booking y Expedia, con 13,3 millones de pernoctaciones entre abril y julio.

Las reservas de alojamientos turísticos en la Unión Europea están viviendo una explosión solo comparable a la de los precios del metro cuadrado. Ambas categorías suben a dos dígitos de forma interanual y, en la revisión reciente, hay un indiscutible liderazgo español.

Es el de Andalucía, la región de toda Europa con más reservas de corta duración a través de Airbnb, Booking o Expedia entre abril y julio del pasado año.

Eurostat señala que en ese segundo trimestre la comunidad registró 13,3 millones de pernoctaciones; más de tres millones de noches más que las anotadas entre abril y julio del año anterior.

No se puede achacar el enorme volumen de visitas al efecto 'semana santa' –en 2024 cayó en marzo y durante ese trimestre, el primero, la región sumó 7,2 millones de pernoctaciones en esta estadística– sino al incremento generalizado de estas reservas.

Solo en el segundo trimestre de 2025 las pernoctaciones reservadas en estas plataformas se dispararon un 17,8% interanual en toda la UE; el aumento fue de 36,8% si se compara con el mismo periodo de 2023, remarca Eurostat.

En esta fotografía que ofrece la estadística comunitaria, España ocupa un papel destacado. Seis de las veinte regiones con más pernoctaciones pertenecen a nuestro país, que lidera con el mismo número que en Francia y por delante de referentes turísticos mundiales, como Italia, que cuenta con cinco.

Si Andalucía lideró a nivel europeo en el segundo trimestre, en el primero lo hizo Canarias, con 8,8 millones de pernoctaciones, impulsada por su clima suave en medio del gélido invierno europeo.

Presión sobre la vivienda

En todo caso, el incremento es generalizado en el mapa. Más reservas en un 2025 que Eurostat define como "prometedor" para el turismo y que agita el debate sobre el peso de estos alquileres, por su peso –y efectos– sobre el conjunto del parque de vivienda.

Esto porque la escasez de viviendas sigue agudizándose y algunos actores del mercado empiezan a advertir de que faltan datos actualizados sobre el número real de pisos turísticos, apuntando así que quizá estén influyendo más de lo que se piensa en la reducción de la oferta.

La referencia al respecto sigue siendo el INE, que admite que su cálculo es "experimental" y apunta que unas 381.000 viviendas turísticas, lo que representa un 1,43% sobre el total en España.

Pero queda fuera, señalan los críticos, un considerable volumen de viviendas anunciadas de forma irregular, especialmente en grandes ciudades.

Conviene recordar que este pasado diciembre el Ministerio de Consumo sancionó con 64 millones de euros a Airbnb tras detectar 65.122 anuncios de alojamientos turísticos sin licencia.

Bruselas pondrá coto este año

En este contexto, Bruselas tiene previsto poner coto a la situación este mismo año con una nueva legislación. A la Comisión le preocupa el fuerte auge de los alquileres turísticos en determinadas ciudades y barrios, que se ha vuelto, indica, "problemático" al elevar los precios y competir directamente con la vivienda de larga duración.

En algunas localidades, este tipo de alojamientos ya representa hasta el 20% del parque residencial.

Ante la situación, la UE dará otro paso tras aprobar en 2024 un primer reglamento sobre alquiler de corta duración que obligaba a las plataformas a suministrar a las autoridades nacionales datos sobre el número de noches alquiladas y de huéspedes.

Aquella medida se demostró insuficiente y ahora el Ejecutivo comunitario plantea un marco legal a escala europea que permita a los ayuntamientos imponer restricciones al alquiler vacacional, especialmente en aquellas zonas donde el mercado de la vivienda está tensionado.

Esta normativa pretende además dar seguridad jurídica a las autoridades locales, así como evitar una fragmentación normativa que genere contradicciones entre distintas leyes locales y abra la puerta a demandas de las plataformas.

Es una de las medidas estrella del primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, que se propone además promover la construcción de 650.000 hogares extra al año en toda la UE, con un coste calculado de 150.000 millones de euros anuales en inversión pública y privada.

Aumentar la oferta se considera una respuesta esencial para atajar la fuerte crisis de la vivienda, que atraviesa a todo el territorio comunitario. En la última década, el precio de la vivienda se ha disparado de media un 60%, mientras que los alquileres han subido un 20%.