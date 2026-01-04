De fundar Civitatis a recuperar La Fonda de los Príncipes: Alberto Gutiérrez reabre el mítico hotel de la Puerta del Sol

Civitatis colaborará próximamente con actividades exclusivas en el renovado hotel, fortaleciendo el vínculo del alojamiento con la historia y tradiciones de Madrid.

El edificio es famoso por el cartel de Tío Pepe en su azotea y por ser elegido por cadenas de televisión para retransmitir las uvas de fin de año.

El hotel, con 39 habitaciones, recupera su nombre original y mantiene su vocación histórica como único alojamiento de la Puerta del Sol con actividad hotelera continua desde el siglo XIX.

Alberto Gutiérrez, fundador de Civitatis, reabre el mítico hotel La Fonda de los Príncipes en la Puerta del Sol la Noche de Reyes tras 18 meses de rehabilitación.

La Noche de Reyes es una de las más mágicas del año. Quizás por ello, Alberto Gutiérrez la ha elegido para reabrir el mítico hotel La Fonda de los Príncipes, ubicado en el número 11 de la Puerta del Sol de Madrid.

Alberto Gutiérrez no es un cualquiera en el sector turístico. Es el fundador de Civitatis, empresa en la que cederá su puesto de CEO a Andrés Spitzer, actual director de Producto y Tecnología (CPTO) a partir del 1 de enero.

Continuará en el Consejo de Administración de una de las mayores empresas de visitas guiadas del mundo, pero es cierto que se enfocará más en la gestión de este espacio emblemático que lleva 18 meses en rehabilitación.

Cabe recordar que, en junio de 2024, Plus Ultra Properties compró el antiguo Hostal Americano. Detrás de esta sociedad está Plus Ultra Global, holding dueño de Civitatis.

El proyecto nace de una convicción clara: recuperar espacios únicos, con identidad propia, y devolverles vida desde el respeto por su historia y su entorno.

Fundador y CEO de Civitatis, Alberto Gutiérrez.

Además, este edificio es mítico por lucir en su azotea el cartel de Tío Pepe que antes estaba en el edificio que acoge la tienda de Apple.

También es famoso porque lo eligen numerosas cadenas de televisión para retransmitir las uvas de final de año.

El renovado hotel cuenta con 39 habitaciones en la planta 3 y en parte de la 4.

La licencia es de hostal por no tener entrada independiente, pero la calidad y el servicio son de cinco estrellas, explican fuentes de la compañía a este periódico.

El regreso

La historia de La Fonda de los Príncipes forma parte de la propia historia de Madrid. Desde su apertura en 1861, este edificio ha sido testigo de la evolución de la ciudad y del pulso constante de la Puerta del Sol.

Concebido desde su origen como un hotel de categoría, el inmueble fue diseñado específicamente para uso hotelero en un momento en el que Madrid aspiraba a alinearse con los estándares de las grandes capitales europeas.

Hotel La Fonda de los Príncipes.

Su apertura contribuyó a consolidar la Puerta del Sol como el principal eje hotelero de la ciudad, dando respuesta a una nueva forma de viajar y situando el alojamiento como parte activa del tejido urbano y social del centro de Madrid.

A lo largo de más de siglo y medio, La Fonda de los Príncipes ha atravesado distintas etapas y denominaciones.

Del lujo decimonónico al espíritu cosmopolita de principios del siglo XX, pasando por periodos de adaptación y resistencia, el edificio ha sabido mantenerse ligado a su función original: alojar a quienes querían vivir la ciudad desde su epicentro.

Con su reapertura, La Fonda de los Príncipes recupera hoy su nombre original y su vocación histórica.

Habitación de La Fonda de los Príncipes.

Su reapertura también consolida este lugar como el único alojamiento de la Puerta del Sol que ha mantenido, de forma prácticamente ininterrumpida, su función hotelera desde el siglo XIX hasta la actualidad.

“La Fonda de los Príncipes no es solo un alojamiento, es parte de la historia de Madrid”, señala Alberto. La nueva etapa busca precisamente reforzar esa idea, convirtiendo el alojamiento en un lugar que dialoga con la ciudad, su historia y sus tradiciones.

En los próximos meses, Civitatis colaborará en el proyecto a través de una o varias actividades exclusivas que se realizarán en La Fonda.