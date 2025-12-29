La CNMC multa a Viajes El Corte Inglés, Nautalia, Ávoris e IAG7 con 2,91 millones por manipular contratos

Las agencias no podrán contratar con la administración pública durante un periodo de tres a seis meses en servicios relacionados con agencias de viajes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 2,91 millones a cuatro agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En concreto, ha sancionado a Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris por repartirse un contrato del Banco de España y otro de la Universidad Complutense de Madrid, y a Integración de Agencias de Viajes (IAG7) por hacerlo solo en el primer caso.

La CNMC inició este expediente en diciembre de 2023, llegando a inspeccionar las sedes de varias empresas.

Entre el 21 y el 25 de octubre de 2021, IAG7, Nautalia, VECI y Ávoris Retail acordaron no presentarse a una licitación del Banco de España —de servicios de agencia de viajes integrados de forma fija en su oficina— para que quedara desierta y se volviera a convocar con mejores condiciones.

Entre el 3 y el 31 de octubre de 2022, Nautalia, VECI y Ávoris Retail acordaron repartirse de forma rotatoria los encargos del personal de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuando la UCM emitía una solicitud de viaje y/o alojamiento, solo recibía una oferta en vez de tres, lo que disminuyó tanto las opciones de los usuarios como los incentivos de las agencias para competir.

Según el comunicado de la CNMC, este tipo de acuerdos están prohibidos en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Sanciones

Tras la instrucción del expediente, la CNMC ha impuesto una sanción de 630.000 euros a cada una de las cuatro agencias por el contrato con el Banco de España.

Y por el contrato con la UCM las multas varían: Nautalia (220.000 euros), Viajes El Corte Inglés (60.000 euros) y Ávoris (110.000 euros).

Asimismo, las agencias sancionadas no podrán contratar con la administración pública durante tres (IAG7) y seis meses (Nautalia, VECI y Ávoris Retail), en licitaciones relacionadas con la prestación de servicios de agencias de viajes y desplazamientos profesionales.

Es la cuarta resolución en la que la CNMC fija directamente el alcance y duración de la prohibición de contratar, de acuerdo con la Comunicación 1/2023 sobre criterios para la determinación de la prohibición de contratar por falseamiento de la competencia.

Contra esta resolución podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.