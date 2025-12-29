Air Nostrum devuelve a la SEPI de forma anticipada 20 millones de euros de su rescate

Air Nostrum ha pagado ya 140,2 millones de euros por sus obligaciones financieras de la pandemia, incluyendo créditos ICO y sus intereses.

La aerolínea Air Nostrum ha devuelto de manera anticipada 20 millones de euros a la SEPI correspondientes al rescate de 111 millones de euros que le concedieron en 2022 para hacer frente a los efectos de la pandemia.

Air Nostrum también ha adelantado 809.550 euros en concepto de intereses pendientes de pago del principal amortizado, según informa en un comunicado.

La aerolínea defiende que los Fondos de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE) fueron decisivos para que Air Nostrum pudiese mantener su actividad.

En 2020 Air Nostrum perdió 140 millones de euros tras verse obligada a suspender durante meses todos sus vuelos con motivo de la crisis del Covid-19.

El préstamo fue aprobado el 31 de mayo de 2022 tras un exhaustivo proceso de análisis de la situación económica y jurídica de Air Nostrum que se prolongó 13 meses.

Durante ese periodo, la SEPI y Grant Thornton (asesor tercero contratado por la SEPI al efecto) estudiaron el plan de viabilidad presentado por la empresa.

Tras la reestructuración de los plazos de amortización sin quitas en diciembre de 2024, quedó acordado que la totalidad del principal y los intereses restantes se amortizarían en un único pago en 2028.

Con la devolución anticipada, la cantidad de principal pendiente se ha reducido a 91 millones de euros.

En total, Air Nostrum ha abonado ya a la SEPI 20 millones de euros de principal y 21,6 millones de euros de intereses correspondientes al citado préstamo participativo.

Créditos ICO

Respecto al resto de los préstamos que Air Nostrum suscribió en 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria, de los 133 millones de euros en créditos con el aval del ICO firmados, tanto con la banca comercial como con el propio ICO, la empresa ya ha amortizado 75 millones de principal y 23,6 millones en concepto de intereses.

Por tanto, la cantidad total pagada por Air Nostrum hasta la fecha, correspondiente a las obligaciones financieras contraídas por la compañía durante la pandemia, se eleva a 140,2 millones de euros.