Las Navidades más caras de la historia: la noche de hotel en España cuesta 117 euros, un 52% más que hace una década

El menú del día en restaurantes cuesta 14,2 euros de media en 2025, un 21,3% más caro que hace una década.

La subida de precios afecta también a la cesta de la compra: los huevos han subido un 30%, la ternera un 18% y los dulces navideños un 14,5%.

Las tarifas hoteleras varían según la categoría: 261,6 euros en hoteles de cinco estrellas, 121 euros en los de cuatro y 90,9 euros en los de tres.

El precio medio de una noche de hotel en España estas Navidades alcanza los 117,1 euros, un 52% más que hace diez años.

Los precios hoteleros siguen al alza. Y no sólo en verano. Disfrutar de unos días de vacaciones estas Navidades se ha puesto imposible para los bolsillos más castigados por la inflación. Sólo en diez años, la noche de hotel ha aumentado un 52% su precio.

Actualmente, la tarifa media de una habitación de hotel es de 117,1 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de noviembre de 2025 (último dato publicado).

No obstante, los precios medios varían en función de la categoría de los establecimientos: 261,6 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 121 euros para los de cuatro y de 90,9 euros para los de tres.

El punto turístico con mayor tarifa es San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), con 192,2 euros.

La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) registrada en noviembre supone un 3% más que en el mismo mes de 2024 y es la misma que en diciembre del pasado año.

Eso indica que en el último mes de 2025 la tarifa alcanzará su cota más alta, convirtiendo estas Navidades en las más caras de la historia.

Pero si echamos diez años la vista atrás el incremento es aún mayor. En 2016, la noche de hotel costaba 76,8 euros de media frente a los 117,1 euros en noviembre de 2025.

Hablamos de un aumento del 52% o dicho de otra manera: un turista paga 40 euros más por una noche de hotel en España que hace una década.

Un dato alarmante que responde a la situación vivida en los últimos años.

Es decir, es consecuencia de la crisis de inflación que desde el 2022 ha disparado los precios en general y, especialmente, en el sector turístico.

Pese al aumento de los precios, en el sector turístico hay consenso en hablar de moderación y estabilización en los crecimientos en 2025.

Y lo cierto es que en años anteriores, como 2024, 2023 y 2022 el aumento del ADR fue del 8,4%, 9,9% y 8,2%, respectivamente. Este año, como ya hemos comentado, ese incremento es del 3%.

En el conjunto del año, la industria hotelera española cerrará 2025 con un balance positivo en sus principales indicadores, según el análisis interno de previsión elaborado por la Alianza Hotelera, agrupación que reúne a 16 cadenas hoteleras.

En cuanto al ADR medio nacional, la alianza asegura que alcanzará los 170 euros de media en 2025.

En el plano turístico también suben de precio los paquetes turísticos. Lo hacen un 26% en lo que va de año, según el INE.

Alimentos, menú del día...

Los precios de los hoteles son un ejemplo más de todo lo que sube en España. Junto a estas tarifas desorbitadas está la cesta de la compra, que registra grandes subidas.

Por ejemplo, los huevos han subido un 30% en el último año; la ternera, un 18% –tres veces más de lo que se ha disparado el cordero–, el pescado fresco un 7,8% y hasta los dulces van a atragantarse, porque el chocolate está un 14,5% más caro.

Los turrones, que contienen además almendra también al alza, son un 16% más caros que en las navidades de 2024, según un informe de la OCU.

Y eso que la inflación se moderó en noviembre al 3%, una décima menos que el pasado mes de octubre, según el INE.

Aun así hay cosas que no han dejado de encarecerse, como el vestido y el calzado, que lo ha hecho en un 4% por la entrada de la temporada de invierno.

También ha subido el transporte en un 0,5% por el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales.

Y muy relacionado con los precios de los alimentos está la hostelería, donde el menú del día es el que refleja mejor la subida de precios.

En 2025, su precio medio ascendió a los 14,2 euros en España, un 1,5% más que en 2024. Se trata de un ligero crecimiento anual, pero si lo comparamos con diez años atrás, su precio se ha disparado un 21,3%.

En concreto, en 2016 el menú costaba 11,7 euros. Es decir, hablamos de 2,5 euros de subida en una década.

En cuanto a los juguetes, otro producto típico de Navidad, según datos de la Consultora Circana, el precio medio del juguete se mantiene estable, en torno a los 18 euros en el total del año y a 23 euros en el periodo de máxima venta (diciembre).