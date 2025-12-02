Venezuela revoca las concesiones a Plus Ultra y Air Europa cinco días después de hacer lo mismo con Iberia

La suspensión de vuelos afecta a más de 4.500 pasajeros y 16 vuelos de ida y vuelta, incrementando el aislamiento aéreo de Venezuela.

El gobierno venezolano dio 48 horas a las aerolíneas para retomar sus rutas antes de retirar sus derechos de vuelo.

La decisión es una respuesta a la cancelación de vuelos al país por parte de estas compañías, que siguieron recomendaciones de Estados Unidos y autoridades europeas.

La tensión en Venezuela continúa. El Gobierno de Venezuela ha revocado las concesiones de vuelo a Plus Ultra y Air Europa cinco días después de que hiciera lo mismo con otras siete aerolíneas, entre ellas Iberia.

Decisión que tomó como respuesta a la cancelación de sus vuelos al país siguiendo las recomendaciones de Estados Unidos y de las autoridades europeas y españolas.

El Gobierno venezolano dio 48 horas para que las aerolíneas que habían suspendido vuelos volvieran al país. Al no hacerlo, el pasado 26 de noviembre retiró los derechos de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, según la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela.

Pero el régimen de Maduro dejó fuera a Air Europa y Plus Ultra.

Ahora esta acción se ha aplicado también a Plus Ultra y Air Europa, según confirman fuentes cercanas a EL ESPAÑOL-Invertia.

Air Europa anunció el lunes 1 de diciembre que ampliaba la suspensión de sus rutas al país hasta el 12 de diciembre de momento.

En total, son 16 vuelos (de ida y vuelta) que no despegarán afectando a más de 4.500 pasajeros.

"Se continúa monitorizando la situación de manera permanente y, en función de su evolución, se valorará prorrogar la cancelación, priorizando en todo momento la seguridad de pasajeros y tripulación", señalaron a este periódico fuentes de la aerolínea.

Y Plus Ultra canceló sólo sus rutas de 2 y 4 de diciembre. "Seguimos evaluando en tiempo real la situación", dicen desde la compañía.

De esta forma, el listado completo de aerolíneas cuya licencia se ha revocado son Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, Latam Airlines Colombia, la brasileña GOL, Plus Ultra y Air Europa.