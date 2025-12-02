Air Europa niega haber pagado a Begoña Gómez por el rescate de la aerolínea tras las insinuaciones de Koldo y Ábalos

El caso Koldo involucró a varios ministerios y figuras, incluyendo reuniones entre Globalia y altos cargos, pero un informe de la Guardia Civil desvinculó a Begoña Gómez del rescate.

Las acusaciones de José Luis Ábalos y Koldo García sobre una posible compensación a Begoña Gómez han sido rechazadas por la compañía, que insiste en su desvinculación del proceso.

La aerolínea asegura que la tramitación de la ayuda siguió todos los procedimientos y normas administrativas, con informes favorables de órganos y consultoras.

Air Europa niega haber pagado a Begoña Gómez por el rescate de 475 millones concedido por la Sepi y rechaza cualquier tipo de intermediación de la esposa del presidente.

Air Europa vuelve a defenderse. La aerolínea de Globalia asegura que ni ella ni ningún miembro de la familia Hidalgo "valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez" por ninguna actividad relativa a la concesión del rescate de 475 millones otorgado por la Sepi.

Asimismo, añade que "en ningún momento se solicitó a la señora Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, en el que no tuvo intervención alguna".

En un comunicado, la compañía aérea defiende que "toda la tramitación del expediente administrativo correspondiente a la concesión de la ayuda se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo".

También recuerda que se consiguió gracias al “correspondiente informe favorable de cuantos órganos administrativos, empresas consultoras y despachos de abogados intervinieron en el procedimiento”.

De esta forma, la aerolínea se defiende de las acusaciones vertidas por José Luis Ábalos y Koldo en los últimos días relativas a la intermediación de la mujer del presidente del Gobierno en la ayuda concedida.

En una entrevista concedida a Ok Diario, Koldo aseguró haber escuchado a la familia Hidalgo hablar de una posible "compensación" de hasta un millón de euros para Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el rescate de Air Europa.

Además, cuando José Luis Ábalos ingresó hace unos días en la prisión de Soto del Real (Madrid) junto a Koldo García, el exministro sugirió que Begoña Gómez se benefició del rescate de la compañía.

Trama 'Koldo'

Desde un inicio, la ayuda concedida por la Sepi a Air Europa se ha visto involucrada en el ‘caso Koldo’.

Su rescate ha implicado a muchos ministerios e incluso a la mujer del presidente del Gobierno tras una denuncia inicial de Manos Limpias.

La primera dama habría mantenido reuniones en la sede de Globalia con Javier Hidalgo, por entonces consejero delegado del grupo, antes del rescate, por lo que se le acusaba de tráfico de influencias. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil la desvinculó.

Tras estos, el caso Koldo estalló en el grupo turístico. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demuestra que el asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, Koldo García, organizó las reuniones que cristalizaron en la intervención del Gobierno.

Asimismo, el comisionista Víctor Aldama también participó en las negociaciones del rescate, llegando incluso a reunirse con Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía.

Y, por último, tal y como publicó este periódico, Aldama reveló a una persona de su confianza que Pepe Hidalgo (presidente de Globalia) entregó 500.000 euros a Koldo para pagar a Ábalos por el rescate de la aerolínea del Grupo Globalia.

Tras la entrega del dinero, Pepe Hidalgo les dijo "me vais a costar más de lo que voy a recibir". Así lo reveló Leonor González Pano, exnovia de Víctor de Aldama, a este periódico.

Pese a la investigación y los indicios, la Justicia ha impedido en varias ocasiones al juez Juan Carlos Peinado investigar el rescate.

La última vez el pasado 25 de noviembre. La Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso presentado tanto por la defensa de Begoña Gómez, como por la Fiscalía.

El resultado fue que se anuló la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de la capital de requerir a la UCO un informe sobre las condiciones del rescate a la compañía aérea.

Air Europa se defiende

No es la primera vez que la aerolínea tiene que salir a defender el rescate que le concedieron en plena pandemia y la implicación de la mujer del presidente.

En concreto, en abril negó haber solicitado la intervención de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la negociación de los préstamos concedidos.

También desmintió que sufragara, de manera directa o a través de terceros, el alquiler de vivienda alguna para uso de José Luis Ábalos.