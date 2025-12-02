Air Europa incorporará los primeros Airbus 350 a su flota de Boeing a partir de 2028

Esta renovación se produce tras la entrada de Turkish Airlines en el capital de Air Europa y permitirá devolver el rescate estatal de 475 millones de euros solicitado durante la pandemia.

Se prevé que entre 2033 y 2034 la aerolínea cuente con al menos 30 Airbus A350 y una veintena de Boeing 787, acelerando la actualización y crecimiento de su flota en mercados clave.

La llegada de los A350 supondrá la retirada progresiva de once Boeing 787 Dreamliner y, por primera vez en años, la coexistencia de aviones de Airbus y Boeing en la flota de Air Europa.

Air Europa incorporará los primeros Airbus A350-900 a su flota a partir de 2028, tras firmar un memorando de entendimiento para adquirir hasta 40 aviones por casi 11.000 millones de euros.

Air Europa abre un nuevo capítulo en su historia. Tras la entrada de Turkish Airlines con un 26% de su accionariado, el plan de actualización de flota gana protagonismo de cara a 2028.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la aerolínea espera tener los primeros aviones A350-900 pedidos a Airbus a partir de 2028. Es decir, en menos de tres años.

Hace unas semanas, Air Europa firmó con Airbus un memorando de entendimiento para la adquisición de hasta 40 aviones A350-900 por casi 11.000 millones de euros.

Se trata de un pedido histórico con el que la compañía jubilará parte de sus Boeing 787, más conocidos como los Dreamliner. En concreto, once de ellos serán retirados progresivamente con la entrada de los nuevos aviones.

Cuando lleguen las nuevas aeronaves, en la flota de Air Europa convivirán los modelos de ambos fabricantes. Algo que no es insólito en la aerolínea de Globalia que ya en el pasado operó también modelos de Airbus.

No obstante, su flota actual consta sólo de aviones de Boeing: 57 aeronaves de los modelos 787 y 737. Hace poco incorporó su segundo Boeing 737 MAX.

Se espera que entre 2033 y 2034 la flota ya cuente con al menos 30 de los nuevos aviones Airbus y una veintena de los 787 Boeing.

Por tanto, la llegada del A350 acelerará la actualización de dicha flota y potenciará su crecimiento en mercados clave de Latinoamérica.

El A350 es el avión de fuselaje ancho, diseñado para volar hasta 9.700 millas náuticas o 18.000 kilómetros sin escalas, lo que establece nuevos estándares para los viajes intercontinentales.

Nueva era

Esta renovación de flota se enmarca en un momento de cambios en la aerolínea de la familia Hidalgo.

El acuerdo con Turkish Airlines -aún por cerrar por las autoridades de competencia- supone la entrada de 300 millones de euros en la aerolínea.

Pero también algo importante: poder devolver el rescate de 475 millones de euros pedidos a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para hacer frente a los efectos de la pandemia.

Eso desencadenó el cese del CEO, Jesús Nuño de la Rosa y de los dos consejeros de la SEPI (César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía), representantes de SEPI en el consejo de Air Europa que presentaron su dimisión como consejeros de la sociedad.

A Nuño de la Rosa le sustituyó Richard Clark, el que era director general de la aerolínea y un hombre de confianza para Juan José Hidalgo.