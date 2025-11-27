La suspensión de vuelos de Air Europa, Iberia y Plus Ultra en Venezuela afecta a más de 8.000 pasajeros

Iberia ofrece cambios de fecha, vuelos alternativos a otros países latinoamericanos o reembolso, y Plus Ultra propone recolocaciones o bonos para futuros vuelos.

El Gobierno de Nicolás Maduro revocó la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, incluida Iberia, acusándolas de apoyar acciones de terrorismo promovidas por EEUU.

Iberia ha cancelado cinco vuelos, afectando a unos 3.000 pasajeros, mientras que Plus Ultra estima 2.400 afectados en cuatro vuelos; Air Europa no ha dado cifras, pero se calcula un impacto similar.

Más de 8.000 pasajeros se ven afectados por la suspensión de vuelos de Air Europa, Iberia y Plus Ultra hacia Venezuela hasta el 1 de diciembre.

Hasta el 1 de diciembre Air Europa, Iberia y Plus Ultra mantendrán sus vuelos cancelados a Venezuela por recomendación de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de Aesa. Una situación que afecta a más de 8.000 pasajeros.

En concreto,por parte de Iberia, unos 3.000 pasajeros se están viendo afectados por la suspensión de cinco vuelos (10 trayectos en total contando la ida y la vuelta), según fuentes de la aerolínea.

Plus Ultra estima que, en su caso, son 2.400 afectados en cuatro vuelos.

Fuentes de Air Europa han declinado dar cifras de pasajeros afectados.

Si bien es cierto, la compañía ha cancelado sus cinco frecuencias semanales, por lo que se estima que la cifra podría rondar los 3.000 pasajeros también.

Para los afectados, Iberia está ofreciendo cambiar la fecha, volar a otro país de América Latina o la devolución del dinero en la misma forma de pago.

Mientras que Plus Ultra también ofrece recolocar en futuros vuelos o reembolso en bonos para ser utilizados apenas se abran las operaciones.

Derechos de vuelo

La situación cada vez es más tensa. El Gobierno de Nicolás Maduro ha revocado la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por EEUU, que aumenta la presión contra el régimen chavista en el Caribe, donde mantiene su inédito despliegue militar.

Horas después de que venciera el plazo otorgado por las autoridades venezolanas a las aerolíneas, que expiraba a las 16:00 GMT (el mediodía en hora local), el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunciaron su decisión, que afecta a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

La orden de revocación ha sido publicada en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela pero no se incluyen las otras dos compañías aéreas españolas, Air Europa y Plus Ultra.