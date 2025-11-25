Protección de Datos multa a Aena con 10 millones de euros por sus sistemas de reconocimiento facial

Aena ha anunciado que recurrirá la decisión, defendiendo que realizó las evaluaciones de impacto pertinentes y que no ha habido filtraciones de datos de los usuarios.

La sanción conlleva la suspensión temporal del sistema de reconocimiento facial y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La AEPD considera que Aena trató datos biométricos de alto riesgo sin justificarlo adecuadamente ni cumplir todas las obligaciones legales.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a Aena con más de 10 millones de euros por implantar sistemas de reconocimiento facial en ocho aeropuertos sin una evaluación de impacto conforme al Reglamento General de Protección de Datos.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a Aena una multa superior a los diez millones por haber implantado sistemas de identificación biométrico en ocho aeropuertos sin una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) acorde con el Reglamento General de Protección de Datos.

La sanción asegura que el gestor aeroportuario llevó a cabo un tratamiento de datos biométricos de alto riesgo sin justificarlo adecuadamente y sin cumplir con las obligaciones exigidas.

La AEPD señala que “Aena ya en su carta de 23 de enero de 2020 reconocía que los proyectos de biometría implicaban un tratamiento de alto riesgo”, según avanza El Confidencial.

La resolución confirma la suspensión temporal del sistema de reconocimiento facial.

Asimismo, será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al superar el millón de euros y se abre ahora el plazo de recurso administrativo.

De hecho, Aena ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante los tribunales.

El gestor discrepa “respetuosamente de la sanción impuesta por la AEPD tanto por motivos de fondo como de forma, así como por entender que no es acorde con el principio de proporcionalidad”.

La empresa alega que sí realizó las Evaluaciones de Impacto antes del inicio de los programas.

En un comunicado, la compañía garantiza que “no se ha producido ninguna brecha de seguridad” y que, por tanto, “no ha habido ninguna filtración de datos de los usuarios de los distintos programas de biometría” para embarque desplegados en los aeropuertos de la red en España, ni de ningún tercero.

Por último, Aena concluye que junto con las compañías aéreas que participaron en el programa, puso en marcha el embarque biométrico con el fin de proporcionar a los pasajeros una mejor experiencia en los aeropuertos al agilizar el paso por los procesos de documentación.

Asimismo, recuerda que los titulares de los datos prestaron voluntariamente su consentimiento informado al tratamiento necesario para disfrutar del acceso biométrico.