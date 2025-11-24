Air Europa y Plus Ultra analizan qué hacer en Venezuela e Iberia mantiene suspendidos los vuelos hasta este martes

Plus Ultra estudia alternativas como operar con escalas para cambiar la tripulación y cumplir las regulaciones de seguridad, mientras Air Europa aún no ha decidido si reanudará sus vuelos.

Las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra analizan qué hacer con sus operaciones en Venezuela tras la suspensión de vuelos de Iberia y otras compañías por la situación en el país y la indicación de EEUU del riesgo de sobrevolar la zona.

Debido a ello, Iberia informó el pasado sábado que suspendía sus vuelos al país. Decisión que mantiene hasta mañana martes.

"De momento tenemos suspendidos hoy y mañana los vuelos. Y analizamos en cada momento la situación", señalan fuentes de la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia. Por lo que no se descarta alargar la cancelación de vuelos.

A Iberia se sumaron también la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines.

Ni Air Europa ni Plus Ultra tomaron esta decisión. Sin embargo, están analizando la situación ya que este martes tienen vuelos a la zona.

En el caso de la filial de Globalia, que hoy no tiene operaciones en el país, estudia qué hacer para tomar una decisión a lo largo del día.

Lo mismo que en Plus Ultra. "Nuestro departamento de operaciones está evaluando las diferentes opciones disponibles", señalan fuentes de la aerolínea a este periódico.

La compañía baraja posibilidades como operar a través de un punto intermedio que les permita realizar el cambio de tripulación cumpliendo con todas las regulaciones.

La cancelación de todos los vuelos ha sido anunciada después del aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Precaución

El organismo instó a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

En su comunicación, la FAA advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", el aeropuerto que sirve a Caracas y principal terminal aéreo de Venezuela.