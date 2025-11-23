Los Hidalgo retienen el control de Air Europa seis años después del intento de asalto de Iberia

La devolución del rescate estatal y la entrada de Turkish Airlines han permitido a los Hidalgo colocar a Richard Clark, hombre de confianza y veterano en la empresa, como nuevo CEO de Air Europa.

El fracaso de la fusión con Iberia y las trabas de la Comisión Europea llevaron a Air Europa a buscar un nuevo socio, eligiendo finalmente a Turkish Airlines sobre otras opciones como Air France o Lufthansa.

El acuerdo con Turkish Airlines, que entra en el capital de Air Europa con un 26% por 300 millones de euros, permitió a los Hidalgo devolver el rescate estatal de 475 millones solicitado durante la pandemia.

La familia Hidalgo mantiene el control mayoritario de Air Europa (54%) seis años después del intento de compra por parte de Iberia, que finalmente solo posee un 20% de la aerolínea.

El 4 de noviembre de 2019, Iberia anunciaba su intención de comprar Air Europa por 1.000 millones de euros. Seis años después, IAG -su matriz- sólo tiene el 20% como posición financiera y los Hidalgo cierran un ciclo que pudo acabar con la desaparición de la propia aerolínea.

Cierran esta etapa, casualmente, en otro mes de noviembre. El undécimo mes del año se ha convertido en una fecha clave para la aerolínea y la familia Hidalgo desde 2019.

Este noviembre de 2025 Air Europa anunció el acuerdo definitivo con Turkish Airlines para que entrara con un 26% del capital por 300 millones de euros.

Un dinero que a los Hidalgo les vino genial para cerrar el capítulo más complicado de su historia y poder devolver el rescate de 475 millones de euros pedidos a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para hacer frente a los efectos de la pandemia.

De nuevo, volvemos al susodicho mes. Su rescate fue aprobado el 3 de noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros. Tan sólo un año después de la oferta de Iberia.

Oferta que a principios de enero de 2021 se rebajó hasta los 500 millones. Con el sector turístico parado por la Covid había mucha incertidumbre e Iberia ya no creía que Air Europa valiera tanto.

La operación, dirigida por Javier Hidalgo, pero supervisada por su padre, Juan José Hidalgo, sufrió muchas turbulencias.

A finales de ese año, ambas compañías desistieron de sus intentos y rescindieron el acuerdo con la vista puesta en buscar otras alternativas.

El presidente de Iberia, Luis Gallego, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, sellando el acuerdo de compra de Air Europa por parte de Iberia en 2019.

La nueva fórmula llegó en forma de préstamo de 100 millones de Iberia, que sería convertido más adelante en un 20% de las acciones de Air Europa.

El objetivo era que esa participación abriera el camino a negociaciones más amplias para adquirir el control total de Air Europa.

Sin embargo, eso no ocurrió así porque la Comisión Europea puso trabas a la operación y el grupo de Iberia renunció definitivamente a la compra total en agosto de 2024.

Finalmente, IAG decidió mantener ese 20% como “inversión financiera”, pero sin ningún interés de comprar la aerolínea de Globalia.

De hecho, para no diluir su participación acudió a la ampliación de capital de Air Europa hace un año por 65 millones -necesaria para equilibrar las cuentas-.

También hará lo propio cuando Turkish haga efectiva su entrada en el capital de la filial de Globalia.

Nueva estructura de capital

Con un 20% en las manos de IAG y un 26% en las de Turkish Airlines, a los Hidalgo les queda un 54% de Air Europa.

Es decir, mantienen la mayoría del capital, algo que siempre había querido Pepe Hidalgo, aunque en sus mejores presagios esperaba que Air Europa pudiera continuar en solitario.

Pero su deuda con el Estado era muy elevada (más de 600 millones); y aunque los resultados económicos acompañaban, necesitaban un socio.

Air France y Lufthansa se interesaron, pero en un giro inesperado de los acontecimientos la elegida fue Turkish, como adelantó este periódico.

Aun así, mantener el control de su niña bonita era y fue una de las líneas rojas que impuso para la entrada de este socio.

Pagar el rescate y retener el control le ha permitido, además, colocar a un hombre de la casa al frente de Air Europa.

Richard Clark, quien era el director general, asumió el cargo de CEO en sustitución de Jesús Nuño de la Rosa.

Lleva en la aerolínea desde 1987, por lo que es de la máxima confianza del presidente de Globalia.

Un avión 737 MAX de Air Europa. Europa Press.

Eso también ocurrió en este mes de noviembre. La devolución del rescate supuso el cese de Nuño de la Rosa como consejero delegado y de los dos consejeros de la SEPI en el consejo de administración.

Un rescate que no olvidemos que está vinculado con el ‘caso Koldo’, que ha implicado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a varios ministerios del Gobierno con el comisionista Víctor Aldama llegándose a reunir con Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno.

En definitiva, seis años muy complicados para Air Europa que los Hidalgo pudieron vender por 1.000 millones y han acabado compartiendo el capital con IAG y Turkish.

¿Fracaso o acierto? Quizás la respuesta esté en el mes de noviembre del próximo año.