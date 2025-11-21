IAG hace oficial su interés por TAP y entra en la puja con Air France y Lufthansa

Tanto Air France-KLM como Lufthansa ya han manifestado su interés, comprometiéndose a preservar la identidad y la conectividad de TAP, y a cumplir las condiciones impuestas por Portugal.

El Gobierno portugués planea vender hasta un 49,9% del capital de TAP, exigiendo que la aerolínea mantenga su hub en Lisboa y preserve rutas estratégicas para el país.

IAG ha comunicado oficialmente su interés en participar en el proceso de privatización de la aerolínea portuguesa TAP, sumándose así a Air France-KLM y Lufthansa.

La puja por TAP gana un nuevo competidor. IAG ha comunicado oficialmente este viernes su interés por participar en el proceso de privatización de la aerolínea portuguesa y se suma a Air France-KLM y Lufthansa.

“IAG confirma que ha presentado una declaración de interés a Parpública, en relación con el proceso del Gobierno portugués para la privatización parcial de TAP”, ha asegurado la compañía.

Sin embargo, deja claro que “habría que abordar varias condiciones antes de que pudiera proponer una inversión”.

La matriz de Iberia era la tercera en discordia que faltaba por manifestar oficialmente su interés antes del 22 de noviembre, fecha límite que dio el Gobierno portugués.

No obstante, ya había dicho en varias ocasiones que TAP tiene un buen encaje en IAG. Especialmente por la presencia de TAP en Brasil, en el Atlántico Norte y en algunos destinos africanos.

Y ahora lo confirma: “Nuestro modelo descentralizado ofrece márgenes líderes en el sector y se ajusta a la ambición del Gobierno portugués de proteger TAP”.

Por su parte, Air France hizo oficial su interés el pasado miércoles.

Su CEO, Benjamin Smith, dijo que si Air France es elegida por las autoridades portuguesas, preservarán la marca TAP, mantendrán Lisboa como centro neurálgico de su actividad y seguirán invirtiendo en TAP "con todas las herramientas que tenemos disponibles".

Smith subrayó que el acuerdo se ajustaría a sus planes operativos a medio plazo y que beneficiaría al grupo francoholandés.

Un día después, Lufthansa hizo lo mismo. El grupo alemán tiene interés en adquirir una participación minoritaria de la compañía y establecer una asociación a largo plazo con el objetivo de garantizar el futuro "exitoso de TAP como aerolínea nacional de Portugal".

Su objetivo es reforzar la conectividad del país y preservar la identidad de TAP como aerolínea. Además juega con la baza a favor de que ambos son socios de la alianza Star Alliance.

Tras su fracaso en la entrada de Air Europa -al igual que le pasó a Air France- podría ser una buena opción para ambas aerolíneas.

De hecho, los dos grupos ya han protagonizado operaciones de este tipo. Lufthansa se hizo con el 41% de ITA Airways (antigua Alitalia) y Air France-KLM entró en el capital de SAS comprando el 19,9%.

Condiciones

El Ejecutivo luso planea vender hasta un 49,9% del capital de TAP, reservando un 5% para los empleados.

Entre las condiciones públicas, Portugal exige que el hub de la aerolínea se mantenga en Lisboa y que no se alteren las rutas consideradas estratégicas para el país.

Asimismo, que el comprador reúna unos ingresos anuales superiores a 5.000 millones de euros en al menos uno de los últimos tres años, además de la protección y ampliación de las rutas a las Azores, Madeira y los países de habla portuguesa.