Air France inicia la puja por la portuguesa TAP con una oferta por el 44,9% y mete presión a IAG y Lufthansa

IAG y Lufthansa también han mostrado interés en la operación, considerando la presencia de TAP en mercados clave como Brasil, el Atlántico Norte y África.

El Gobierno portugués planea vender hasta el 49,9% de TAP, exigiendo que el hub permanezca en Lisboa y que no se alteren las rutas estratégicas para el país.

El CEO de Air France-KLM, Benjamin Smith, ha asegurado que mantendrán la marca TAP, Lisboa como hub y seguirán invirtiendo en la compañía si resultan elegidos.

Air France-KLM ha presentado una oferta para adquirir el 44,9% de la aerolínea portuguesa TAP, adelantándose a sus rivales IAG y Lufthansa en el proceso de privatización.

Arranca la puja por TAP. La aerolínea Air France-KLM ya ha comunicado oficialmente este miércoles su interés por participar en el proceso de privatización de la portuguesa TAP con una oferta por el 44,9% de la portuguesa.

De esta forma, la compañía ha realizado esa manifestación de interés tal y como ya avanzó unos días su CEO, Benjamin Smith.

Lo ha hecho, además, antes del 22 de noviembre, fecha límite que dio el Gobierno portugués.

En una entrevista en Bloomberg, el CEO ha indicado que si es elegido por las autoridades portuguesas preservarán la marca TAP, mantendrán Lisboa como centro neurálgico de su actividad y seguirán invirtiendo en TAP "con todas las herramientas que tenemos disponibles".

Smith subrayó que el acuerdo se ajustaría a sus planes operativos a medio plazo y que beneficiaría a Air France-KLM.

El paso de Air France mete presión a las otras dos pretendientas: IAG y Lufthansa. Hace unas semanas, la matriz de Iberia aseguró estar estudiando las condiciones impuestas.

“Estamos analizando el documento del Gobierno. Nos presentaremos si tiene sentido con esas condiciones”, aseguró el CEO de IAG, Luis Gallego, tras la presentación de resultados del grupo.

Para la matriz de Iberia esta operación es “interesante” desde un punto de vista estratégico.

“El encaje tiene sentido para ambas partes”, señaló. Especialmente por la presencia de TAP en Brasil, en el Atlántico Norte y en algunos destinos africanos.

Además, Gallego dijo que la mejor forma de desarrollar la aerolínea portuguesa es si ésta “se incorpora al grupo de aviación europeo que está teniendo mejores resultados”.

La tercera en discordia, Lufthansa, siempre se ha mostrado interesada. Pero desde hace meses no se pronuncia sobre la operación.

Tras su fracaso en la entrada de Air Europa -al igual que le pasó a Air France- podría ser una buena opción para ambas aerolíneas.

De hecho, los dos grupos ya han protagonizado operaciones de este tipo. Lufthansa se hizo con el 41% de ITA Airways (antigua Alitalia) y Air France-KLM entró en el capital de SAS comprando el 19,9%.

Condiciones

El Ejecutivo luso planea vender hasta un 49,9% del capital de TAP, reservando un 5% para los empleados.

Entre las condiciones públicas, Portugal exige que el hub de la aerolínea se mantenga en Lisboa y que no se alteren las rutas consideradas estratégicas para el país.

Asimismo, que el comprador reúna unos ingresos anuales superiores a 5.000 millones de euros en al menos uno de los últimos tres años, además de la protección y ampliación de las rutas a las Azores, Madeira y los países de habla portuguesa.