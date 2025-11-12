El cierre de la compra del 26% de Air Europa por Turkish Airlines tardará casi un año en completarse

La semana pasada, la familia Hidalgo consiguió cerrar el acuerdo con Turkish Airlines para la entrada de la aerolínea otomana en el capital de Air Europa mediante una inversión de 300 millones de euros. Una operación que aún tendrá que pasar otros filtros para que se materialice totalmente.

¿Qué es lo que queda? Faltan las aprobaciones regulatorias y de competencia tanto nacionales como internacionales. Un “mero trámite y para el que no habrá problemas”, aseguran a este periódico fuentes cercanas a Air Europa.

Este proceso podría extenderse en el tiempo. ¿Cuánto? Según los cálculos de Turkish Airlines hablamos de entre seis y doce meses. Hay que tener en cuenta que la aerolínea turca cotiza en su país y el proceso es más lento.

“Se ha iniciado el proceso para obtener los permisos necesarios de las autoridades reguladoras competentes, el cual se prevé que concluya en un plazo aproximado de 6 a 12 meses”, señala en un comunicado dirigido a sus inversores.

Una vez cumplidos todos los requisitos regulatorios, la operación se ha instrumentalizado a través de un préstamo canjeable, el cual se intercambiará por una participación en Air Europa cercana al 26%.

Pago del rescate

Con esta operación, Globalia puede devolver anticipadamente el rescate de 475 millones a la SEPI, así como los intereses devengados, por un total de casi 500 millones de euros, adelantándose un año al plazo establecido.

Las negociaciones de la operación comenzaron antes del verano, bajo el liderazgo y la supervisión de Javier Hidalgo y su equipo, quienes han coordinado el proceso hasta su cierre.

El interés de Turkish Airlines por la aerolínea llegó en mayo, tal y como adelantó este periódico.

La operación se demoró porque la aerolínea turca realizó una auditoría sobre la española, pero la familia Hidalgo la salvó.

La transacción supone un cambio en el capital de Air Europa. Turkish Airlines tendrá un 26%, IAG un 20% y Globalia mantiene una posición mayoritaria que supera el 50%.