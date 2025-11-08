La puja por TAP se estrecha: Air France toma la delantera e IAG aún analiza las condiciones del Gobierno portugués

Lufthansa también muestra interés en la privatización de TAP, tras no lograr la compra de Air Europa, siguiendo la tendencia de grandes grupos europeos de expandirse en el sector.

Con el futuro de Air Europa resuelto, la otra ganga europea que queda libre es TAP Portugal. El Gobierno luso ya ha iniciado el proceso de privatización de la aerolínea por la que Air France, Lufthansa e IAG anunciaron su interés, pero no de forma formal ni oficial.

Eso se debe producir en un periodo de tiempo corto. Concretamente, hasta el 22 de noviembre.

Esa es la fecha en la que los interesados tendrán que presentar su manifestación de interés formalmente para participar en la operación una vez vistas las condiciones que ha puesto el Gobierno portugués.

Y aquí Air France lleva la delantera en este proceso. Fuentes del grupo confirman a este periódico que antes de ese plazo realizarán su manifestación de interés. De hecho, así lo avanzó esta semana el CEO, Benjamin Smith.

Por su parte, IAG está analizando las condiciones impuestas. “Estamos analizando el documento del Gobierno. Nos presentaremos si tiene sentido con esas condiciones”, aseguró el CEO de IAG, Luis Gallego, tras la presentación de resultados del grupo.

Para la matriz de Iberia esta operación es “interesante” desde un punto de vista estratégico.

“El encaje tiene sentido para ambas partes”, señaló. Especialmente por la presencia de TAP en Brasil, en el Atlántico Norte y en algunos destinos africanos.

Además, Gallego dijo que la mejor forma de desarrollar la aerolínea portuguesa es si ésta “se incorpora al grupo de aviación europeo que está teniendo mejores resultados”.

La tercera en discordia, Lufthansa, siempre se ha mostrado interesada. Pero desde hace meses no se pronuncia sobre la operación.

Tras su fracaso en la entrada de Air Europa -al igual que le pasó a Air France- podría ser una buena opción para ambas aerolíneas.

De hecho, los dos grupos ya han protagonizado operaciones de este tipo. Lufthansa se hizo con el 41% de ITA Airways (antigua Alitalia) y Air France-KLM entró en el capital de SAS comprando el 19,9%.

Condiciones

El Ejecutivo luso planea vender hasta un 49,9% del capital de TAP, reservando un 5% para los empleados.

Entre las condiciones públicas, Portugal exige que el hub de la aerolínea se mantenga en Lisboa y que no se alteren las rutas consideradas estratégicas para el país.

Asimismo, que el comprador reúna unos ingresos anuales superiores a 5.000 millones de euros en al menos uno de los últimos tres años, además de la protección y ampliación de las rutas a las Azores, Madeira y los países de habla portuguesa.