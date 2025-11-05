Aena avisa de que las enmiendas del PP a la Ley de Movilidad Sostenible ponen en riesgo su plan inversor

El presidente de AENA, Maurici Lucena, durante la presentación de las inversiones previstas en los aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031.

Malestar en Aena por las enmiendas incorporadas por el PP en el Senado a la ley de Movilidad Sostenible para congelar las tasas aeroportuarias y potenciar los aeropuertos regionales. Unas medidas que la compañía asegura obligarían a "reexaminar" el plan inversor del gestor aeroportuario, que en septiembre cifró en 9.991 millones de euros entre 2027 y 2031.

Este miércoles, el pleno de la Cámara Alta ha dado luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible, con 86 enmiendas del PP, entre ellas, la congelación de las tasas aeroportuarias y otra enmienda para poner en marcha un nuevo plan de incentivos para potenciar los aeropuertos regionales.

La aprobación de este proyecto de ley con enmiendas en el Senado, y que también incluye otras treinta iniciativas de otros grupos, implica que el proyecto tenga que volver al Congreso, donde previsiblemente el PSOE y el llamado bloque de investidura rechazarán las aportaciones del PP y ratificarán el texto que ellos pactaron.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recogido por la agencia Efe, Aena subraya que estas enmiendas "desfigurarían la consistencia" económica de la empresa, pues la propuesta popular de congelar las tasas aeroportuarias entre 2027 y 2031 tendría "efectos nocivos en el sistema aeroportuario" español.

No obstante, ha incidido en que, de aprobarse en el Congreso estas enmiendas, la nueva disposición obligaría a la empresa "a reexaminar la propuesta de inversiones reguladas de 9.991 millones con el fin de adaptar la nueva propuesta de inversiones al techo (inmotivado) de las tarifas de la enmienda legislativa".

También concreta que, de salir adelante, la empresa "debería revisar el volumen de inversión, su composición por aeropuertos y materias, y su calendario de ejecución" ante una enmienda que "impondría sin fundamento" esta revisión.

Por ello, el gestor aeroportuario ha defendido que el plan de inversiones presentado el pasado 18 de septiembre es el resultado de un "cuidadoso, arduo y dilatado proceso de elaboración técnica realizado exclusivamente por los profesionales y expertos" de la compañía.