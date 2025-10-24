Atresmedia inyectó 1,8 millones en Waynabox en 2024 para costear su internacionalización y las campañas de publicidad

Atresmedia aumentó su participación en Waynabox al 90,35% en 2024, manteniendo al equipo directivo original, y prevé la rentabilidad en Francia para 2026 y en España e Italia para 2025.

Waynabox experimentó pérdidas de más de un millón de euros en 2024 debido a inversiones en internacionalización y publicidad, pero incrementó su facturación un 26,7%, alcanzando los 8,6 millones de euros.

El grupo de comunicación realizó dos préstamos participativos a través de su filial Atresmedia Capital: 300.000 euros en octubre de 2024 y 1,5 millones posteriormente.

Atresmedia inyectó 1,8 millones de euros en la startup de viajes sorpresa Waynabox en 2024 para apoyar su internacionalización y campañas publicitarias.

La startup de viajes sorpresa Waynabox necesitó el pasado año que su mayor accionista, Atresmedia, le inyectara 1,8 millones de euros para compensar el desequilibrio patrimonial provocado, principalmente, por sus grandes inversiones en internacionalización y en campañas de publicidad en televisión.

En concreto, el grupo de comunicación a través de su filial Atresmedia Capital concedió un primer préstamo participativo de 300.000 euros en octubre de 2024.

Meses después realizó un segundo préstamo participativo de 1,5 millones, según consta en las cuentas de la agencia de viajes depositadas recientemente en el Registro Mercantil.

En total 1,8 millones que también se han usado para atender a los pagos derivados del curso de sus operaciones y, de esta forma, asegurar la continuidad de las operaciones de la sociedad, según dichas cuentas.

Esas operaciones tienen que ver con su internacionalización, según ha podido saber este periódico. Waynabox está potenciando su expansión internacional y parte de esos fondos vienen a cubrir sus planes, especialmente en Francia e Italia.

Fuentes de Atresmedia aseguran que se ha realizado una gran inversión en estos países y que en 2026 esperan ser rentables en Francia. En España e Italia, por ejemplo, prevén serlo ya en 2025.

Dicha inversión en internacionalización fue lo que provocó que la agencia de viajes registrara pérdidas de algo más de un millón de euros en 2024, que se suman a las de años atrás (2,2 millones en los últimos tres años). "Situación que, al tratarse de una startup en crecimiento, es normal", según fuentes del sector.

Dichas pérdidas también se deben, según fuentes de la compañía, al coste de la publicidad que compra a Atresmedia en televisión. De ahí que también hayan inyectado dinero a través de los dos préstamos.

No obstante, la facturación de Waynabox se incrementó un 26,7%, hasta los 8,6 millones. Se trata de su dato más alto desde su creación. La previsión para 2025 es alcanzar unos ingresos de 15 millones.

Una década

La compañía catalana nació hace justo 10 años y rápidamente se convirtió en una de las empresas más punteras en su sector.

Entre sus atractivos, destaca el de ofrecer una nueva forma de viajar, más espontánea y divertida, que consiste en descubrir el destino tan sólo 48 horas antes de partir. A partir de 2020 también empezó a organizar escapadas y rutas en coche por España.

Desde sus inicios Atresmedia tenía una pequeña participación en la empresa a través de Atresmedia Capital, la filial creada como una sociedad de inversión y gestión de participaciones empresariales dentro del grupo que también cuenta con participación en otras como Glovo o Fever.

En 2023, dicha filial tomó el control mayoritario de la Waynabox con el 80,16% de las acciones. Y el año pasado lo aumentó al 90,35%.

En esa operación, el grupo de comunicación mantuvo al equipo directivo de Waynabox: Jordi Agustí, como CEO, y al cofundador Pau Sendra, como director de Estrategia y Crecimiento.

A pesar de los resultados de 2024, la compañía está en vías de crecer. Cerca de 250.000 viajeros de España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido han viajado ya con Waynabox. Actualmente, es posible visitar más de 100 destinos sorpresa en Europa, África, Asia y América.