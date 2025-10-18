La resurrección de Viajes Marsans: historia de cómo se rescató la icónica marca que quebró Díaz Ferrán

A pesar de las asociaciones negativas del pasado, la nueva Marsans ha sido bien recibida por profesionales y antiguos empleados del sector turístico.

En 2010, el sector turístico vivió una de las grandes quiebras que se recuerdan, la de Viajes Marsans. Su concurso de acreedores acabó en 2013 con un juez condenando a su dueño, Gerardo Díaz Ferrán, como responsable de la situación económica que arruinó a la empresa. Más de una década después, la marca regresa.

Lo hace de la mano de José Miguel Jiménez González, quien ha adquirido los derechos de la marca y ha decidido relanzarla en el mercado español a través de la sociedad Viajes Marsans SL. Al frente de la dirección está Celeste Muñoz.

“Vimos un nombre con un enorme peso histórico, con más de un siglo de legado en el turismo español y completamente abandonado”, señala la directora general a este periódico, quien explica cómo surgió la idea de adquirir la marca.

Para la nueva compañía “la marca no fracasó”, lo que falló fue la administración que la dirigía. Por eso “decidimos devolverle vida, no a la antigua gestión, sino al valor real que representa Marsans como símbolo del turismo español”, cuenta.

De ahí que aclare que Viajes Marsans SL no tiene ninguna relación jurídica, económica ni administrativa con el antiguo Grupo Marsans que lideró el expresidente de la CEOE y cuya gestión llevó a la agencia a la quiebra.

Así, se muestran al mercado como una sociedad “nueva y limpia” que hereda el valor histórico de un nombre que forma parte de la memoria del turismo español.

Y es que Viajes Marsans, fundada en 1910, contaba con 600 oficinas propias y 285 agencias asociadas en 47 provincias en 2010. Era, por tanto, una de las tres grandes compañías del sector, tanto por ventas, como por número de oficinas.

La nueva Marsans

Pero en este caso el regreso de Viajes Marsans no supondrá tener esta capilaridad de agencias de viajes en todo el territorio. No buscan crecer rápido.

En esta etapa, trabajan en la construcción de una red sólida de franquiciados, licenciatarios, agencias asociadas y guías turísticos.

Web de Viajes Marsans.

Además, la central de Marsans no actúa como una agencia de viajes tradicional. Su papel es administrativo, tecnológico y formativo, proporcionando soporte real a todos los socios que se incorporan al proyecto.

Paralelamente, están desarrollando una plataforma digital integral que conectará a toda la red Marsans. Una vez la red de agencias y franquiciados esté completamente operativa, se activará el número de atención oficial.

También “estamos abriendo un programa exclusivo para guías turísticos acreditados, quienes podrán incorporarse a la plataforma con contacto directo con el cliente final”, comenta Celeste Muñoz.

Constituida en junio de este año, la sociedad ha echado a andar hace unos meses. De momento, dicen que la acogida ha sido buena por parte de los proveedores y profesionales del sector turístico.

“Estamos recibiendo una alta demanda de colaboración por parte de agencias, franquiciados y profesionales que desean formar parte del nuevo modelo Marsans”, afirman. Entre ellos, muchos antiguos empleados de la histórica Marsans.

No obstante, son conscientes de que “hay heridas del pasado y que algunas personas aún asocian el nombre a lo ocurrido en 2010”.

Por ello se afanan en explicar que son una empresa totalmente nueva que sólo mantiene la marca histórica y no la anterior gestión.