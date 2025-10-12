Barajas estrena el nuevo control fronterizo: registrará de forma automática rostro y huellas de viajeros no comunitarios

El sistema busca facilitar la identificación de personas que exceden su estancia permitida o usan identidades falsas, eliminando el sellado manual de pasaportes para 2026.

La implementación del EES en España será progresiva, comenzando por aeropuertos, seguido de fronteras terrestres y marítimas, con un presupuesto de 83 millones de euros.

El EES registrará datos biométricos y de pasaporte de viajeros no pertenecientes a la UE al cruzar fronteras exteriores del Espacio Schengen.

El aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez estrena el Sistema de Entrada/Salida (EES) de la UE que registrará automáticamente el rostro y huellas de viajeros no comunitarios.

Este 12 de octubre entra en vigor el nuevo modelo de control fronterizo impulsado por la UE. El conocido como Sistema de Entrada/Salida (Entry-Exit System, EES) será probado por primera vez en España con el pasaje de un vuelo que aterrizará en el aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez a primera hora de la mañana.

El EES registrará a los viajeros de terceros países no pertenecientes a la UE cada vez que crucen una frontera exterior de alguno de los 29 países europeos que forman parte del Espacio Schengen para permanecer un máximo de 90 días en cualquier periodo de 180 días.

¿Cómo funcionará? Los puestos fronterizos están equipados con equipos informáticos que escanearán los datos de sus pasaportes, tomarán su foto y registrarán sus huellas dactilares, así como la fecha y el lugar de entrada o salida.

Si el viajero necesita visado de entrada, el sistema solo almacenará los datos de su pasaporte y su imagen facial, porque sus huellas dactilares ya se registraron cuando solicitó el visado. Si el viajero no necesita visado, el sistema recogerá también cuatro de sus huellas dactilares.

En caso de que las autoridades nacionales le denieguen la entrada, el sistema también registrará esta información.

Inicialmente, los pasos fronterizos introducirán los diferentes elementos del EES por fases, por lo que es posible que los datos biométricos de los viajeros (imagen facial y huellas dactilares) no se recopilen de inmediato en todos.

El EES convivirá con el tradicional sellado manual de pasaportes, que desaparecerá una vez el sistema sea plenamente operativo a partir del 10 de abril de 2026.

Implantación

Durante los seis meses de ensayo del EES de la UE, la entrada en funcionamiento en los puestos fronterizos españoles será progresiva.

Primero será en aeropuertos, en una segunda fase en las fronteras terrestres y, por último, en las marítimas.

El Ministerio del Interior ha destinado 83 millones de euros a adaptar todos los puestos fronterizos españoles a los requisitos técnicos de este modelo.

El control de los puestos fronterizos europeos en territorio español (puertos, aeropuertos y fronteras terrestres) seguirá siendo competencia de la Policía Nacional. Por su parte, la Guardia Civil conserva sus misiones de prevención y persecución del contrabando o los fraudes.

Trámite más fácil

La UE ha apostado por el EES, entre otras razones, porque facilita la identificación de personas que permanecen en suelo europeo más tiempo del permitido, que utilizan identidades o pasaportes falsos o que, por distintos motivos, no tienen derecho a entrar en los países europeos.

Además, “es un trámite que consume mucho tiempo, no proporciona datos fiables sobre los cruces fronterizos y no permite la detección sistemática de las personas que han excedido la duración máxima de su estancia autorizada”, según el Ministerio del Interior.