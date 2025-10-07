Destinia baraja expandir su negocio a Marruecos, Grecia o Túnez y cerrar el año superando los 250 millones de facturación

Destinia expandió su negocio este año a Turquía. Tras su éxito, la agencia online española está buscando un nuevo destino en el que asentarse y el arco mediterráneo parece la apuesta más decidida.

“Cada vez el Mediterráneo es más importante como destino para nosotros, por lo que estamos mirando opciones en algún otro país de la zona para tener presencia física”, avanza el CEO de Destinia, Ricardo Fernández, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia.

Entre ellos, Fernández baraja Marruecos, Siria, Túnez o Grecia. La idea es tenerlo cerrado antes de finalizar el año, aunque podría irse a 2026. Estos se sumarían a la lista de países como Brasil, Egipto o México donde tienen presencia física, aunque la agencia vende en 90 mercados de todo el mundo.

Para finales de año está más claro el objetivo de facturación: superarán los 250 millones. “El año pasado cerramos con 240 millones y para este año teníamos la horquilla de intentar crecer el 10%”, señala.

Sin embargo, esa previsión se ha reducido al 6% de aumento sólo. ¿Por qué? Porque en enero y febrero se vieron penalizados por la caída de ventas de Reino Unido y Alemania y la agresividad de las agencias de viajes en Europa.

Mientras tanto, la compañía también espera cerrar alianzas como las que ya tiene con Iryo o Cortefiel. “Hablamos con muchos partners, como aerolíneas, compañías ferroviarias, clubs de fidelización…”, detalla.

“La alianza con Iryo funcionará muy bien en otoño”, avanza. Cabe recordar que el operador ferroviario venderá en su web más de 3.000 hoteles y experiencias en las 11 rutas nacionales que opera la compañía ferroviaria a través del motor de reservas de Onlinetravel de Destinia.

Los acuerdos comerciales con terceros ganan fuerza, mientras que otras lo pierden. La agencia de viajes fue pionera en permitir comprar viajes a través de criptomonedas hace años.

“Los pagos ya son residuales. Antes de la pandemia representaban el 2% de la facturación”, indica Ricardo Fernández.

Destinia contra Booking

Por otro lado, Destinia mantiene abiertos dos frentes con Booking. El primero es el que tiene que ver con la denuncia de la propia agencia al buscador de alojamientos por el uso ilegítimo de la marca de la compañía de viajes en un total de 20 países con el objetivo de arrebatarle clientes.

“En el primer semestre del año se resolverá y creemos que vamos a ganar”, asegura. Aunque Booking ya ha dejado de hacer uso de la marca Destinia de forma ilegítima, desde la agencia de viajes reconocen que ahora son “más cautos” a la hora de usar su marca.

El CEO de Destinia, Ricardo Fernández.

El otro frente tiene que ver con la multa de 413 millones interpuesta a Booking por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por abuso de poder. Destinia se personó en la causa.

De momento, la Audiencia Nacional mantiene paralizada la multa de forma cautelar. El CEO de la agencia de viajes cree que aún tardará en resolverse el caso un tiempo.

¿100 millones?

Por otro lado, Ricardo Fernández es uno de los muchos actores del sector turístico que cree que España no llegará al récord de 100 millones de turistas internacionales al finalizar 2025.

“Este año vamos a acabar en 97 o 98 millones, no vamos a hacer los 100 millones de casualidad”, dice.

Sin embargo, para el CEO de Destinia sí es sostenible alcanzar esa cifra siempre y cuando se desestacionalice y se diversifique la oferta.

“Más turistas los mismos días del año y en los mismos sitios no caben, pero cuanto más se diversifique en destinos y se alarguen las temporadas más posibilidades hay”, señala.