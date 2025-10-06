Arranca la venta de los viajes del Imserso: casi 900.000 plazas para jubilados con opción a una tarifa de 50 euros

La esperada comercialización de los viajes de Imserso de la temporada 2025-2026, que contará con 879.213 plazas, comenzará este lunes, 6 de octubre.

La venta de estos viajes se inicia primero en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Posteriormente, el miércoles 8 de octubre, será el día para el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Las plazas se dividen en el lote de costa peninsular contará con un total de 440.284, mientras que 228.142 se destinarán al turismo de costa insular y 210.787 se reservarán para el turismo de escapada.

Este año se incluyen varias novedades. En primer lugar, una tarifa reducida para que los y las pensionistas con menos recursos puedan viajar por solo 50 euros, sin importar el destino y siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

En total, se han reservado 7.447 plazas destinadas a este fin, para aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social.

En segundo lugar, otra novedad para este año es que se han reservado un porcentaje de plazas para que aquellas personas usuarias que lo deseen puedan viajar junto a sus animales de compañía.

Requisitos

En relación al número de plazas, el Imserso recuerda que cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada uno de los destinos en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en la misma.

Los primeros días de comercialización (del 6 al 10 de octubre), las personas solicitantes tan sólo pueden reservar los viajes existentes en su cupo por provincia, de tal manera que se escalona la venta para evitar la posible sobrecarga de las centrales de reservas de viajes de las empresas contratistas y garantizar así su correcto funcionamiento.

Posteriormente, a partir del 11 de octubre, se abre la posibilidad de reservar viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia.

Desde el pasado 11 de septiembre, el Instituto envió durante el mes un total de 2,8 millones de cartas a las 4,3 millones de personas acreditadas para poder viajar con el nuevo programa, que contará con 879.213 plazas.