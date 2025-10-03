España suma otro récord turístico en agosto: ¿será suficiente para superar los 100 millones de viajeros en 2025?

España encadena mes tras mes récord en la llegada de turistas internacionales. Hasta agosto, visitaron nuestro país 66,8 millones de viajeros, casi un 4% más. Un crecimiento que acerca al objetivo de los 100 millones al finalizar el año, pero no lo asegura. ¿Será España capaz de batir ese récord?

Partimos de un año 2024 con la cifra histórica de haber conseguido 93,8 millones de turistas internacionales. A nivel internacional sólo Francia superó a España.

Con este dato, harían falta algo más de seis millones para conseguir los 100 millones de turistas al terminar 2025.

Cifra importante también porque duplicaría a la población del país, actualmente en 49,3 millones de ciudadanos (con datos del INE del segundo trimestre de 2025).

Llegados a este escenario, hay quienes piensan que es posible alcanzar la cifra, mientras que otros dudan. El Gobierno es de los que cree que sí.

De hecho, recientemente el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, apuntó a que los aeropuertos españoles alcanzarán el récord de 320 millones de pasajeros en 2025.

Esa previsión la lanzó justo el día en el que anunciaba una lluvia de millones para invertir en los aeropuertos de la red de Aena. Ésta es precisamente la vía por la que llegan la mayoría de turistas internacionales.

De ahí que el presidente de Aena, Maurici Lucena, también confié en ese récord. “Los turistas internacionales que visitarán España se acercarán a los 100 millones, un récord histórico”, dijo en ese mismo acto.

Desde el sector turístico no lo ven tan claro. Ricardo Fernández, CEO de Destinia, cree que “este año vamos a acabar en 97 o 98 millones, no vamos a hacer los 100 millones de casualidad”.

Si atendemos a los datos del INE, los crecimientos de los últimos meses reflejan cierta moderación y frenazo.

En agosto llegaron 11,2 millones de viajeros, un 2,9% más que en el mismo mes del año anterior. En julio el crecimiento fue sólo del 1,6% y en junio del 1,9%.

También hay que tener en cuenta que el crecimiento en los ocho primeros meses con respecto al año pasado en la llegada de viajeros es del 3,9% (cifra parecida en meses anteriores).

Si sigue esa tendencia de crecer cerca de un 4%, al finalizar el año llegaremos a casi 98 millones de viajeros internacionales. Pero no a 100.

¿Es sostenible?

Más allá de saber si es posible romper la barrera de los 100 millones, quizás cabe preguntarse si es sostenible recibir tanto turismo.

Y aquí las voces más críticas del sector turístico llevan años alertando de que llegar a los 100 millones no es del todo deseable.

El fundador de Room Mate, Kike Sarasola, ha dicho en varias ocasiones que “moriremos de éxito” por no saber gestionar los millones de turistas que llegan a España.

El pasado año, el presidente de la gestora ACHM Hotels by Marriott, Antonio Catalán, aseguró que “España no puede aguantar 15 millones de turistas más”.

Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by Marriot

Hay que tener en cuenta que hay destinos en Cataluña, Baleares y Canarias sobresaturados donde hay una gran proliferación de pisos turísticos.

Esto ya genera rechazo en la comunidad vecinal porque es una causa directa de que aumente el precio de la vivienda.

Sin embargo, para el CEO de Destinia sí es sostenible alcanzar esa cifra siempre y cuando se desestacionalice y se diversifique la oferta.

“Más turistas los mismos días del año y en los mismos sitios no caben, pero cuanto más se diversifique en destinos y se alarguen las temporadas más posibilidades hay”, señala a EL ESPAÑOL-Invertia.

No obstante, reconoce que siempre habrá algún destino saturado, pero que la conectividad aérea también ayuda con la apuesta por otros destinos distintos a los tradicionales.

En este punto, el recorte de casi dos millones de plazas en aeropuertos regionales para la temporada de verano e invierno anunciado por Ryanair afectará también a esa diversificación en los destinos. Y quien sabe si quizás también impacte sobre ese hipotético récord de los 100 millones.