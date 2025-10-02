Marriott gestionará el hotel Las Dunas Grand Luxury de Estepona bajo la marca Autograph Collection

Tartales, sociedad patrimonial tenedora de activos inmobiliarios, perteneciente al Family Office de Félix Revuelta, ha suscrito con ACHM, la gestora compartida de Marriott con Antonio Catalán, un contrato de arrendamiento en la gestión del hotel Las Dunas Grand Luxury Hotel.

El establecimiento, ubicado en la localidad de Estepona (Málaga), pasará a ser explotado a través de la marca Autograph Collection por un periodo de 20 años.

El hotel, que será objeto de obras de rehabilitación y acondicionamiento desde el 1 de octubre, tiene previsto abrir sus puertas al público con la nueva marca el 1 de marzo de 2026, según informa en un comunicado.

Las instalaciones incluyen un spa completo (con tratamientos especiales y sala de nieve), piscina al aire libre, gimnasio y acceso directo a la playa. El hotel cuenta además con jardines, terrazas y piscina cubierta.

Por ubicación, el hotel se encuentra en la 'Nueva Milla de Oro' de Estepona, a unos 7 km del centro y cerca de varios clubes de golf.

Tartales es parte del holding Kiluva, el Family Office de Félix Revuelta cuyos intereses empresariales abarcan desde Naturhouse hasta bodegas, empresas químicas, deportivas (UD Logroñés), laboratorios y hoteles.

De hecho, a finales del año pasado el Grupo Kiluva adquirió el hotel Helvetia & Region en Suiza por valor de nueve millones de euros.

"La incorporación del Helvetia & Region a la cartera, junto con el ya consolidado Hotel Las Dunas, confirma la visión de Félix Revuelta de liderar el sector hotelero en localizaciones estratégicas que combinan lujo, naturaleza y exclusividad", resaltó la compañía el pasado año.

En la frontera francosuiza, el establecimiento está vinculado a Portes du Soleil, la mayor extensión de esquí en Europa, con más de 650 kilómetros de pistas y 195 teleféricos con vistas a los Alpes.