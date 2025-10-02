España supera los 66 millones de turistas internacionales hasta agosto, casi un 4% más

España sigue batiendo récords de viajeros internacionales. En los ocho primeros meses del año nuestro país recibió 66,8 millones de turistas extranjeros, lo que supone un 3,9% más en relación al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los principales países emisores hasta agosto fueron Reino Unido (con cerca de 13,2 millones y un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con casi 9,2 millones y un incremento del 0,1%), y Alemania (con más de 8,2 millones y un 2% más).

El gasto total de los turistas internacionales ascendió a 92.463 millones de euros en los ocho primeros meses del año, lo que supone un incremento del 7,1%.

Entre enero y agosto, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,9% del total), seguido de Alemania (11,6%) y Francia (9,1%). Por otro lado, las comunidades autónomas con mayor gasto acumulado fueron Cataluña (18,3% del total), Canarias (17,6%) y Baleares (16,8%).

Si nos ceñimos únicamente al mes de agosto, nuestro país batió récord también. Recibió 11,3 millones de turistas internacionales, un 2,9% más.

Estos turistas realizaron un gasto que alcanzó los 16.390 millones de euros, con un aumento del 6,7% respecto al mismo mes de 2024.

El gasto medio por viajero fue de 1.457 euros, con un incremento anual del 3,6%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 4,9%, hasta los 198 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,3 millones y un aumento anual del 3,9%.