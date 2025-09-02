La industria turística española recupera a los viajeros de EEUU y esquiva la guerra arancelaria

La guerra arancelaria orquestada por Donald Trump encendió las alertas del sector turístico español en la primera mitad del año. El miedo a perder turistas de esta nacionalidad se convirtió en realidad en los meses de mayo y junio. Sin embargo, esa tendencia se ha revertido y nuestro país ya está recuperando a estos viajeros.

En concreto, en el mes de julio aterrizaron en España algo más de medio millón de estadounidenses (512.495 viajeros), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra supone un 5,1% más que en el mismo mes del año anterior. También mejora las cifras de meses atrás en los que la industria turística vio cómo sus peores augurios se cumplían.

Así, en mayo la llegada de turistas procedentes de EEUU sufrió un fuerte frenazo tras meses creciendo. Y en junio cayó un 4,2% el número de viajeros de este país.

Los principales motivos para que se produjera esta situación fueron la apreciación del euro frente al dólar, la ralentización de la economía estadounidense y un aumento de la incertidumbre en plena guerra arancelaria.

A esto habría que sumar otra razón de fondo que está relacionada con el sentimiento de rechazo en Europa, aunque de momento sea sólo una percepción.

De hecho, en lo que va de año la cifra global es positiva. Hasta julio, han cruzado el charco algo más de 2,6 millones de residentes en EEUU, un 3,1% más.

Gasto de los turistas

Pero lo más importante es el gasto que realizan estos viajeros. En julio, el más de medio millón de turistas que visitó España generó un gasto de 1.174 millones de euros.

Es decir, cada estadounidense se dejó 2.290 euros en sus vacaciones en España. Dato que está por encima de la media del resto, que en el séptimo mes del año fue de 1.493 euros en su viaje.

El turista norteamericano es muy importante para España. En 2024, visitaron nuestro país 4,2 millones de turistas estadounidenses, lo que representó el 4,5% del total de recibidos.

Es, por tanto, el sexto mercado emisor más importante y primero fuera de Europa, según los datos de Turespaña y del INE.

El año pasado, realizaron un gasto de 9.000 millones de euros (7,1% del total), lo que situó a Estados Unidos en quinto lugar con respecto al gasto realizado.

Los gastos medios por persona y día ascendieron a 2.113 y 273 euros, respectivamente. Mientras que la estancia media se situó en 7,7 noches. Y como refleja el mes de julio de 2025, el gasto medio ya mejora los datos del pasado año.