La huelga de los trabajadores de tierra de Ryanair comienza este viernes en pleno puente

La filial de Ryanair de los trabajadores de tierra (handling), Azul Handling, iniciará este viernes, en pleno puente de agosto, una huelga en todas sus bases en España. La plantilla protesta por las sanciones a trabajadores y el supuesto abuso de horas complementarias que se extenderá al 16 y 17 de agosto.

Convocada por UGT, la huelga del servicio de asistencia en tierra de la aerolínea irlandesa se desarrollará entre las 5:00 y las 9:00 horas; las 12:00 y las 15:00 horas, y las 21:00 y las 23:59 horas, y continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos del año, según informó el sindicato.

El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos que fluctúan entre el 76% y el 87% para las jornadas del mes de agosto en las rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares.

Asimismo, en septiembre estos servicios mínimos variarán entre el 69% y el 86% y en octubre, del 59% al 83%.

Para los servicios que unan ciudades españolas peninsulares cuando el medio de transporte alternativo implique un tiempo superior a cinco horas, el porcentaje de servicios mínimo variará entre el 54 % y el 63 % durante agosto, septiembre y octubre.

Todas las bases españolas

Por su parte, si esa ruta es menor a las cinco horas, la horquilla será de entre el 27% y el 40% en esos próximos tres meses.

En un principio, UGT convocó junto a CGT 22 jornadas de huelga para este 2025 en el aeropuerto de Barajas, pero finalmente fue extendida a todas las bases y centros de trabajo españoles.

Los aeropuertos que incluye esta convocatoria de huelga son Madrid, Málaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

Aun así, los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes van a alcanzar el 100% para los vuelos dedicados a labores de emergencia.

Entre ellas se encuentran los servicios de ambulancia, contraincendios, transporte de órganos, vigilancia o protección civil, así como el traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia.

Motivos

Según UGT, la huelga está motivada por las sanciones a los trabajadores que se niegan a hacer horas no obligatorias -con castigos de hasta 36 días sin empleo ni sueldo-.

La "falta" de creación de empleo estable y de consolidación de jornada para el personal fijo a tiempo parcial y el "incumplimiento reiterado" de dictámenes de la Comisión Paritaria del Convenio Sectorial sobre garantías y pluses son otros motivos que han conducido al sindicato a esta convocatoria.

También las "restricciones ilegales" a la reincorporación tras el alta médica y a la adaptación de jornada para ejercer el derecho a la conciliación familiar.

Esta huelga se suma a la convocada por el personal de tierra del Grupo Menzies, que atiende a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air.

Esta convocatoria, también promovida por UGT, afectará a cinco aeropuertos españoles -Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur- los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto.