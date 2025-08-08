Turkish Airlines presenta una oferta vinculante para entrar en el capital de Air Europa

Turkish Airlines (THY) ha anunciado formalmente su intención de presentar una oferta de compra "vinculante" para hacerse con un paquete minoritario de acciones de la compañía aérea española Air Europa, tal y como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia.

En un comunicado al regulador de su país, Turkish Airlines ha informado de que, tras mantener conversaciones con los propietarios de Air Europa, ha decidido presentar esta oferta que le permitirá entrar en el capital de la aerolínea de la familia Hidalgo.

La compañía turca asegura que esta inversión le permitirá crecer con rapidez en el mercado latinoamericano, obtener nuevas fuentes de ingresos y aumentar la diversidad de su operativa regional.

Turkish Airlines mostró por primera vez su interés por entrar en el capital de Air Europa el pasado mes de mayo. Se producía así un giro en las negociaciones que se habían llevado a cabo hasta entonces y que situaban a Air France-KLM y Lufthansa como favoritas.

Este periódico ya adelantó la semana pasada que el acuerdo entre Turkish Airlines y la familia Hidalgo era inminente. También que Air France y Lufthansa daban por perdida la batalla para entrar en el capital de Air Europa y su foco pasaba a ser TAP Portugal.

Motivos

En su comunicado, Turkish Airlines señala que, tras los estudios de viabilidad llevados a cabo en las últimas semanas, ha concluido que esta inversión es acorde con los "objetivos de generación de valor a largo plazo" que persigue con su estrategia hasta 2033.

En concreto, destaca la "complementariedad" de la red global de Turkish Airlines y la "sólida presencia" de Air Europa en la Península Ibérica y Latinoamérica, tanto en el segmento de pasajeros como en el de carga.

Según la aerolínea turca, su entrada en el capital de la aerolínea española le permitirá registrar "un crecimiento acelerado y a gran escala en el mercado latinoamericano".

Asimismo, defiende el potencial que tiene esta operación para generar "un efecto multiplicador" en su ecosistema de aviación, lo que incluye sus filiales y las distintas joint ventures que tiene con otras empresas.

En concreto, detalla que este "efecto multiplicador" vendrá de nuevas fuentes de ingresos y una mayor diversidad operativa regional.

"En este contexto, nuestra compañía ha decidido presentar una oferta vinculante a Air Europa para una inversión con una participación minoritaria", concluye Turkish Airlines.