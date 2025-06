Minor Hotels avisa de que "la posibilidad de turbulencias empieza a ser cada vez más tangible" en el sector

Ramón Aragonés, vicepresidente no ejecutivo de Minor Europe & Americas y consejero externo de Minor

Minor Hotels Europe & America ha celebrado este martes su junta general ordinaria de accionistas en Madrid, marcada por la incertidumbre sobre el futuro del sector turístico.

Ramón Aragonés, vicepresidente no ejecutivo de Minor Europe & Americas y consejero externo de la compañía, ha advertido sobre "turbulencias cada vez más tangibles" que amenazan el crecimiento previsto para 2025.

En su intervención ante la Junta, Aragonés realizó un balance positivo de 2024, ejercicio que la compañía cerró con unos ingresos de 2.427 millones de euros y un beneficio recurrente neto de 210 millones, cifras que han superado con creces las del año anterior.

Sin embargo, el ejecutivo ha instado a la cautela por el nuevo contexto global: "Venimos de dos años positivos, pero muchas previsiones están siendo revisadas. Es pronto para extraer conclusiones, pero la posibilidad de turbulencias empieza a ser cada vez más tangible".

La Junta, a la que concurrió el 96,296% del total del capital social, se ha iniciado con la intervención de Ramón Aragonés y Gonzalo Aguilar, actual primer ejecutivo de la compañía, quienes han informado sobre los principales asuntos del orden del día.

Deuda financiera

En su discurso, Aragonés repasó su legado tras un periodo "desafiante" que ha llevado a la compañía a consolidarse en la cima del sector hotelero en todos los mercados en los que opera. Ha resaltado la "sólida estrategia de precios, el rigor gestor, el control de costes y la demanda sostenida" como claves del crecimiento.

Además, ha subrayado la reducción de la deuda financiera neta a 244 millones de euros y la mejora del perfil crediticio, lo que ha permitido una refinanciación estratégica con vencimientos más allá de 2029.

Fitch Ratings revisó en marzo la perspectiva de la compañía de estable a positiva, confirmando su calificación en BB negativo.

Pese a estos sólidos resultados, Aragonés ha advertido de un entorno global cada vez más complicado con crecimientos turísticos moderados.

"No deberíamos magnificar esa posibilidad, pero tampoco permanecer ajenos a ella", ha declarado Aragonés.

Eso sí, ha asegurado que Minor Hotels no ha percibido por ahora un impacto significativo y que su negocio de grupos, 'meetings' y eventos sigue "en niveles muy saludables".

Estrategia global

Durante la Junta también se ha abordado la profunda renovación de marca llevada a cabo en marzo. Bajo el lema 'Lo que más importa', Minor Hotels ha unificado todas sus actividades comerciales bajo una identidad común, acompañada de una experiencia digital mejorada y un sistema simplificado de fidelización y servicios 'B2B'.

La nueva arquitectura agrupa la oferta hotelera en tres segmentos -Luxury, Premium y Select- para orientar mejor la elección del cliente.

Aragonés ha destacado esta transformación como una "palanca clave" de los objetivos del grupo global y una muestra del compromiso por mantener la solidez de la marca tras la experiencia vivida durante la pandemia.

Uno de los puntos más relevantes del orden del día ha sido la propuesta de nombramiento de Gonzalo Aguilar como consejero ejecutivo, tras contar con el respaldo de la Comisión de Nombramientos.

Aragonés ha elogiado su perfil internacional y su experiencia en procesos de integración y liderazgo de equipos: "Es la figura idónea para los nuevos desafíos sectoriales y corporativos".

También se ha propuesto la renovación de Kosin Chantikul como consejero dominical y de Laia Lahoz Malpartida como consejera ejecutiva, y se ha fijado el número de miembros del consejo en once.

Asimismo, se ha sometido a votación consultiva el Informe Anual sobre Remuneraciones, que mantiene el máximo en 800.000 euros para 2025.

Entre las decisiones estratégicas, destaca la escisión parcial financiera de participaciones de NH Hoteles España en NH Rally Portugal a favor de Minor Hotels Europe & America, una medida que busca optimizar la propiedad de activos con nacionalidad portuguesa, sin alterar la estructura de gobierno del grupo.

Dividendo

Durante la junta varios accionistas mostraron su "descontento y frustración", a pesar de los sólidos resultados económicos de 2024. Fernando Bejarano expresó el "disgusto" de los accionistas, señalando una "no transparencia, no intereses de los accionistas y no conducta ética".

La principal queja, compartida también por José Antonio del Barrio Colmenarejo, fue la ausencia de distribución de dividendos por "un montón de años", pese a un beneficio de 211,80 millones de euros.

Además, manifestaron preocupación y confusión por el estado de la Oferta Pública de Adquisición (OPA), criticando que no se habían presentado los "papeles adecuados" a la CNMV desde enero hasta junio, y preguntando directamente si la "opa de exclusión se va a llevar a cabo este año 2025 o, por el contrario, se va a quedar aparcada".

Desde Minor Hotels, a través del consejero Stephen Andrew Chojnacki, se compartió la "frustración" por el "lento ritmo" de la revisión del expediente de la opa por parte de la CNMV.

También aseguró que Minor "sigue trabajando en la opa" y ha cooperado "plenamente" con la CNMV. Explicó que el expediente fue presentado en febrero y que ya llevaban "cinco meses de revisión".

La compañía sostiene que su oferta de 6,37 euros cumple con los requisitos legales y espera su aprobación "tan pronto como sea posible".

Respecto a los riesgos, Minor Hotels enfatizó que "cuanto más dure esta situación" y el proceso se alargue, "más riesgos habrá" para que la oferta concluya satisfactoriamente, citando el contexto global cambiante.

Reiteró que es en el "interés de todas las partes, incluyendo los accionistas minoritarios", que el proceso concluya rápidamente. En cuanto a la ausencia de dividendos, Aragonés la justificó como un "criterio de prudencia contable" post-pandemia, con el enfoque actual puesto en la OPA de salida.

La Junta aprobó las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2024, el reparto de 104,3 millones de euros en beneficios, la reelección de PwC como auditor para 2025. La compañía ha reiterado su compromiso con el buen gobierno corporativo, cumpliendo 61 de las 64 recomendaciones vigentes.