Iberia y los sindicatos de tripulantes de cabina alcanzan un preacuerdo que incluye subidas salariales

Iberia y los sindicatos UGT, Sitcpla, Citcp y CCOO han alcanzado un preacuerdo para mejorar el XVIII convenio colectivo de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y poder prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2028.

El preacuerdo sirve para poner en marcha un modelo que permitirá que Iberia comparta mejor sus beneficios con los TCP, tal y como hace ya con los pilotos. “Esta fórmula permitirá a los tripulantes de cabina recibir incrementos salariales consolidados y no consolidados adicionales, en función no solo de los resultados económicos, sino también cuando se alcancen objetivos ligados a la excelencia operativa: puntualidad, NPS y productividad”, señalan desde la aerolínea.

Además del nuevo sistema para recibir ingresos adicionales, también habrá un incremento salarial adicional al actual. Se trata de una subida de hasta el 1% consolidado y de hasta el 2,65% no consolidado, en función de la rentabilidad y la excelencia operativa de la aerolínea.

Wikipedia Air Europa liquida el crédito ICO de 141 millones de euros que recibió en pandemia

Las subidas se aplicarían sobre las tablas salariales que ya contemplaban un incremento del 2,5% consolidado y un 1,85% no consolidado al haber alcanzado el Grupo Iberia los objetivos de EBIT en 2024.

También incluye un pago único extraordinario y de carácter no consolidable equivalente a una paga extra, en 2025. El importe será el equivalente a la paga extraordinaria de Navidad y verano.

Asimismo, el preacuerdo incluye una mejora retributiva específica para los niveles 12, 11, 10, 9 y 8 mediante un incremento de la prima por razón de viaje garantizada, de modo que la nómina mensual estará siempre por encima del SMI.

Las subidas anuales serán de 2.700 euros, 2.400 euros, 1.759 euros, 1.420 euros y 700 euros, respectivamente. Además, se elimina la clave compensación circunstancias operativas para el cálculo del SMI según Convenio.

Otras mejoras

El preacuerdo añade un nuevo plus de incidencias por importe de 300 euros por mes de incidencia. Además, el acuerdo garantiza que no se programarán meses consecutivos de incidencias ni de vacaciones, salvo en circunstancias excepcionales.

No se modifica la excedencia especial actual, se aumentan los cupos y se conceden todas las solicitudes no realizadas en 2024. El cupo de tripulantes que podrán acogerse a la excedencia especial cada año sube de los 50 hasta un máximo de 125, y se conceden de todas las solicitudes realizadas y no concedidas en 2024 por superarse el cupo establecido.

El TCP podrá escoger el importe del Convenio Especial, tal y como estaba establecido antes de la firma del presente acuerdo. Con carácter voluntario, los TCP que lo deseen, podrán acogerse a un nuevo sistema para racionalizar las bases de cotización aplicados al Convenio Especial.

En este caso, el TCP percibirá con carácter anual un 30% de la diferencia entre lo que hubiera supuesto el Convenio Especial sin racionalizar y el Convenio Especial aplicando la racionalización. Iberia garantiza que la aplicación del mecanismo de racionalización de la base de cotización aplicada al Convenio Especial no va a implicar perjuicio alguno al TCP, que seguirá teniendo derecho a la pensión de jubilación contributiva que le hubiese correspondido de no haberse aplicado el mecanismo de racionalización.

Por último, el acuerdo incluye un abono de un pago único adicional no consolidado, equivalente a las aportaciones no realizadas en 2021 al Fondo Social (Loreto) y compensación del pairing (asignación de vuelos) y vuelos con TCP de menos y transformación de todos los TCP con contrato fijo discontinuo a fijo ordinario, lo que supone más de 230 transformaciones.

Este preacuerdo entre Iberia, Citcp, Sitcpla, UGT y CCOO debe ser todavía ratificado por las asambleas de los distintos sindicatos para poder entrar en vigor. Iberia recuerda que es un acuerdo similar al que ya han firmado los pilotos.