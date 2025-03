Plus Ultra cumple con el cuarto pago a la SEPI y abona 3,6 millones de euros del rescate

Cuatro años después de la aprobación del polémico rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Plus Ultra continúa cumpliendo con los plazos de devolución. Esta semana tiene previsto abonar 3,6 millones de euros correspondientes al cuarto tramo de amortización, según confirman fuentes de la aerolínea a EL ESPAÑOL-Invertia.

Este se suma a los ya realizados anteriormente. El primero fue en abril de 2022 y ascendía a 884.222,22 euros. En 2023, abonó casi 1,6 millones de euros y en 2023 un total de 2,48 millones de euros. Todos ellos han sido en concepto de intereses. Con el cuarto tramo habrá pagado más de 8,5 millones de euros ya.

Será en 2026 cuando empezará el pago del grueso de los préstamos y ese periodo se alargará hasta 2028. Cabe recordar que de los 53 millones que el Consejo de Ministros aprobó otorgar a la aerolínea, 34 millones son un préstamo participativo y 19 millones uno ordinario.

Su rescate causó mucha polémica y aún hoy en día siguen sufriendo cierto "acoso", señaló hace unos meses Roberto Roselli, consejero delegado de Plus Ultra, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia.

Paradójicamente, son otras compañías como Air Nostrum o Volotea las que han tenido que pedir aplazamientos para pagar la deuda a la SEPI, algo que inicialmente no entra en los planes de Plus Ultra, aunque no lo descarta si fuera necesario para "no forzar la caja operativa de la empresa".

"Pensamos que con las perspectivas de 2025, estamos en capacidad de poder afrontar el pago. El pago puede venir por diferentes vías (caja operativa, refinanciación o aportación de accionistas)", dijo el CEO, quien calificó la ayuda de la SEPI como "el crédito más caro de la historia europea y americana".

Y no sólo se refiere a su préstamo en particular, sino al de todas las compañías que lo recibieron. "Con lo cual eso de ayuda es mentira", matizó.

Previsiones para 2025

De cara a este año, Plus Ultra decidió centrarse en el negocio de vuelos chárter y postergar la apertura de nuevas rutas para 2026 debido a la escasez de aeronaves en el mercado secundario por los problemas que están teniendo Boeing y Airbus en las entregas.

Debido a esta incertidumbre, los aviones que están siendo incorporados los están usando en el negocio chárter. De hecho, la operativa que hacen con el touroperador Rainbow en Polonia la van a renovar pasando de cuatro a siete frecuencias. Para eso necesitan dos aviones basados en Polonia para el próximo invierno.

Y en el segmento de línea regular están aumentando frecuencias. Para el próximo verano tendrán en la ruta de Lima (Perú) casi una frecuencia diaria. Serían seis semanales. En Colombia tendrán cuatro y hacia Caracas (Venezuela), cinco.

La previsión de la compañía aérea es incorporar cinco aviones en los próximos cinco años para poder alcanzar los 10 o 11 aviones. Este año llegará un A330-300 (más sostenible) que va a sustituir el último A340 de su flota. Y luego para octubre han planificado la llegada de otro A330. En 2025, tendrán siete aeronaves en total.